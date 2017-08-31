Мажор похвастался дрифтом на газоне МГУ

В Сети появилась видеозапись, как Марсель Гамидов на автомобиле Porshe нарезает круги в управляемом заносе по газону у главного здания МГУ. Сотрудники Госавтоинспекции уже проверяют публикацию молодого человека.

Instagram юноши пестрит видеозаписями ночных гонок, фото дорогих машин, бутиков, часов, кальянных. Отдых на яхте, походы в элитный фитнес-центр – вот будни Марселя Гамидова.



Газон у МГУ уже не первый раз становится площадкой для дрифта. Ранее мажор на Mecedes Gelandewagen проехался по пешеходной зоне и сделал несколько кругов у главного здания МГУ. На этом он не успокоился и забрался на своем внедорожнике на парадную лестницу университета.

Публикация от ♕Marsel Gamidov♕ (@gamidov777_) Авг 26 2017 в 3:41 PDT

А в мае 2016 года на Ленинском проспекте столицы произошел один из самых громких скандалов, связанных с уличными лихачами. Руслан Шамсуаров с друзьями устроили гонки. Видеоролик, на котором молодые люди ехали на Mercedes-Benz G63 AMG, нарушая правила дорожного движения, а затем пытались скрыться от полиции, вызвал большой общественный резонанс. Участники заезда получили по 15 суток административного ареста.