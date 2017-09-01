Тест-драйв Mini Cooper. Шустрый малый

Mini Cooper третьего поколения на рынке уже довольно давно, но в наши руки попал только сейчас.

С первого взгляда, это обычный городской автомобиль, которых можно встретить на европейских улицах довольно много, но вот российский покупатель не так часто обращает внимание на автомобили такого класса, а зря.



Cooper построен на базе BMW 2-series, и является ближайшим родственником минивэна Active Tourer, с передним приводом. Под капотом разместился не большой силовой агрегат, объемом 1,5 литра и мощностью 136 лошадиный сил. Этот не большой табун позволяет разогнать этого малыша до сотни, всего за 7,8 секунды. Но идеально настроенная пара двигатель и коробка передач, позволяет ему очень шустро передвигаться на небольших скоростях. За счет этого лавирование в потоке и ощущения от разгона на низах, такое, как будто под капотом не меньше 200 л.с.

Первое что ощущается помимо резвости, это подвеска. Она жёсткая, особенно на на 17 дюймовых колесах с небольшим количеством резины. Но благодаря ей управляемость просто отменная. Спереди "Макферсон", сзади многорычажка, облегчённая конструкция благодаря использованию алюминия, все это делает автомобиль похожим на карт. Он очень устойчив, кренов просто не существует, руль тяжелый и короткий. Одним словом, идеальный "драйвовый" автомобиль.

Внутри много деталей позаимствованных от BMW, в джойстике управления мультимедия сразу угадывается iDrive, схожие меню и интерфейсы. И, наверное, это даже хорошо, потому что логика и пользовательские интерфейсы, что у BMW, что соответственно у Mini сделаны отлично. Что касается салона – просторным его назвать сложно, но места для передних пассажиров вполне достаточно. Сзади придется потесниться, хотя дети садятся без проблем. Единственное не удобство, это разместить детские кресла на задних сидениях, залезть туда не просто, особенно если вы пристегиваете их креплениями Isofix. Хотя я делал это через багажник, сложив одно из сидений.

Кстати, на удивление, багажник не такой уж и маленький. Его объем в 211 литров, позволили совершенно спокойно закупиться продуктами на недели и легко разместить 6 больших пакетов, при этом осталось еще довольно много пространства.

Посадка передних пассажиров низкая, но особого дискомфорта это не доставляет, очень удобные сидения, хоть и с ручными регулировками, но позволяют передвигаться долго без усталости в спине. Подколеночный валик не дает устать ногам и не позволяет им висеть в воздухе.

Стоит отметить довольно много дизайнерских решений и приятных мелочей. Например, все переключатели выполнены в стиле тумблеров, сложно сказать что это идеальное решение, но привыкаешь довольно быстро, и перестаешь обращать внимание. Небольшая ниша над экраном позволяет класть туда парковочные карты и прочие мелочи. А когда вы глушите автомобиль на небольшом монохромном экране трип компьютера, появляется силуэт автомобиля, подмигивающего вам одной фарой. Все эти мелочи добавляют удовольствия от этого азартного малыша.

Что касается стоимости. Автомобиль в довольно богатой комплектации, не самой максимальной обойдется примерно в 1,7 млн рублей, если убрать навигационную систему, то можно будет уложиться в 1,5 млн. Это будет Mini Cooper с пакетом John Cooper Works (спортивные бампера, черные диски, накладки на пороги), кожаным салоном, климат-контролем и 136 сильным двигателем.

Конкуренты

В связи с тем, что множество брендов или моделей некоторых брендов ушли с российского рынка, то количество конкурентов Mini Cooper резко снизилось. Раньше была Alfa Romeo Mito, Audi A1, Fiat 500, но теперь все что мы смогли противопоставить это DS3.

DS3

Стильный автомобиль, привлекающий к себе массу внимания. Базовая стоимость от 1,25 млн рублей, а в комплектации с кожаным салоном и прочими нужными опциями подберется к 1,5 млн рублей.