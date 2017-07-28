MINI Cooper Countryman: стильная максимизация

Кто угодно, от классиков до современников скажет вам, то наиболее прочные отношения начинаются с конфликта. И противоречие – лучший гарант того, что история окажется интересной. Любовь к MINI – приземистым юрким машинкам с выразительным взглядом и всегда неординарным подходом к оформлению – не исключение.

Выросший по сравнению с предшественником на целых двадцать сантиметров в длину, MINI Countryman является внедорожным вариантом модельного ряда MINI. И пусть само слово “маленький” вас не обманывает. Длина у него вполне взрослая, и теперь составляет 4,3 метра. Да и высота вполне соответствует конкурентам в сегменте: 1,6 метра без малого.

Получив полутораметровый трехцилиндровый двигатель, обновленный интерьер и первый увиденный мной в MINI или BMW тачскрин, бойкий кроссовер готов штурмовать витрины автосалонов.

MINI Cooper Countryman Цена, руб 1 690 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1499/136 Привод передний Разгон 0-100, сек 9,6 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 5,7 Снаряженная масса, кг 1440 Длина/ширина/высота, мм 4299/1822/1557 Объем багажника, л 450 Дорожный просвет, мм 149

Новые фары сразу ловят взгляд. Глаза в глаза, так сказать. Из круглых они все больше и больше становятся спортивно-приплюснутыми. Уж не влияние ли это баварцев?

Сиденья удобные, несмотря на причудливую форму и маленький подголовник. А боковые саппорты подошли бы машине порезвее, но к этому мы еще вернемся.

Торпедо и приборная панель – как всегда праздник, когда разговор находит о миникупере. Ну никто так не делает! Конечно, Citroen и прочие французы иногда засовывают приборы и кнопки туда, где ни один нормальный человек их искать не будет, но вот здесь, несмотря на определенную дозу эксцентричности, все логично и эргономично. Особенно после того как спидометр переехал с центральной части торпедо на свое нормальное законное место.

По центру здесь теперь не простой экран, а сенсорный, что на моей памяти в BMW и MINI встречается впервые. Касания воспринимаются легко, и давить изо всех сил, уперевшись плечом – не наш метод. Цветопередача и обновленный интерфейс вызывают умиление и восторг, если у вас внутри где-то глубоко спит дизайнер.

Спидометр без других приборов смотрится над рулем довольно одиноко, зато в приборах уж точно не запутаешься. MINIмализм в действии!

Светодиодная мультицветовая полоска вокруг дисплея дублирует такие вещи как настройка громкости, климата, режима движения и многое другое. Функциональная полезность сомнительная, но выглядит эффектно.

Но самая эффектная, на мой взгляд, фишка интерьера “миника” – это использование в управлении тумблеров. Красотища!

Невысокая консоль, на которой, как обычно, находится переключатель режимов вождения рукоятка АКПП и управление бортовым компьютером.

Окей, как MINIмизация повлияла на вождение? А очень просто. Как я говорил, это самая младшая версия MINI Coutryman, и значит, она не едет. Маневренность, обычно присущая миникуперам, здесь нивелируется мягкой подвеской. Поэтому катим себе не спеша и звезд с неба не хватаем. Для тех, кому уж очень хочется драйва, присмотритесь к версии S, а то и John Cooper Works, на которых как раз таки можно зажигать.

А вот в очевидные плюсы этого аппарата можно записать необычную для MINI вместимость салона. Даже задним пассажирам комфортно, и коленки уши не закрывают. Четыре с половиной метра все-таки!

Кстати, об ушах. Для них здесь стоит уже давно знакомая акустика Harman/Kardon. Звучит хорошо и, как водится в последнее время, регулируется только двухполосным эквалайзером.

Дружественный интерфейс, конечно же подгружает обложку проигрываемой композиции. Слушать на Harman/Kardon можно много чего хорошего. Ярко выраженные верха (не надо, прошу вас, задирать их в настройках, и так все хорошо!) создают отличную читаемость и прозрачность микса практически в любом жанре. Мои любимцы Mutemath были особенно на высоте сегодня.

Ах да! И еще одна премьера! Впервые в MINI гитара поместилась в багажник без складывания заднего сиденья! Цветы и овации!

Подводя итоги, отмечу, что главное в MINI, на мой взгляд – эксцентричность. Это автомобиль, всегда чем-то непохожий на остальные. Причем эти эксперименты не отражаются на удобстве, что очень важно.

Любопытно, что при опросе в моих соцсетях большая половина людей отметила MINI как женский автомобиль, и лишь знакомые с заряженными версиями миникупера понимающе ухмылялись и воспринимали глас народа с легким снисхождением.

Хочу ли я MINI Cooper Coutryman? При этом соотношении цены и качества, думаю, что да. Хотя я бы выбрал версию помощнее. А вы?