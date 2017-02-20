Тест-драйв BMW X1. Мал, да просторен

Умер Виталий Чуркин Побег Вороненкова и Максаковой Васильева убрали из "Модного приговора" Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Бузова и Тарасов сцепились на людях
партнеры
Вторник 21 февраля
Лента новостей
21:27
Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"
21:19
Лондону приснился взрыв российской бомбы в Арктике
20:56
Роженица скончалась от кесарева сечения в Подмосковье
20:54
Фигурант дела "Огней Москвы" впал в кому
20:44
Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец
19:48
Российских лыжников отстранили от чемпионата мира
19:42
В России резко рухнули цены на iPhone 7
19:30
Как выбрать брутальный подарок на 23 февраля
19:20
Яркие фото красавицы-жены Алиева
19:17
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка
19:02
Как Москва избавлялась от хрущевок
18:55
Программист из Перми создал терминатора (видео)
18:40
У Бородиной серьезные проблемы со здоровьем
18:23
Никита Михалков попал в новый скандал
18:11
"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации
18:01
В Москве возмутились русофобом Трампа
17:45
Порошенко рисуется перед Трампом
17:34
Под Москвой случилось смертельное ДТП
17:32
Опиум для народа нашли в ядовитых улитках
17:21
Три необычных рецепта блинов на Масленицу
17:09
Ученые в панике из-за неожиданного открытия в космосе
17:09
Новый ведущий "Модного приговора" об "исчезновении" Васильева
17:05
Борющаяся с раком певица облысела
16:34
Киев испугался экологической катастрофы
16:28
Фадеев рассказал о родах Савичевой
16:13
Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой
16:12
Лучшие фильмы премии "Оскар" за полторы минуты
16:12
Путин поручил снести все хрущевки в Москве
16:06
Александра Васильева убрали из "Модного приговора"
16:03
В Москве загорелась детская школа искусств (видео)
15:57
Трамп покопался в грязном белье Порошенко
15:56
Казаченко стал безработным после скандала с женой
15:52
Путин посмертно наградил орденом Виталия Чуркина
15:52
Зачем россиян хотят ограничить в "наличке"
15:47
Как сейчас выглядит 52-летняя Ветлицкая
15:41
Госдума проведет ревизию устаревших законопроектов
15:34
Сексуальная чиновница показала роскошную жизнь
15:27
Вологжанин случайно заживо сжег двух человек
15:24
Продюсер Стоцкой заговорила об избиении
15:23
Шаман назвал причину смерти Януковича-младшего
15:06
Исчезнувший сноубордист прятался от жены
15:03
Захарова приструнила Киев за насмешки над Чуркиным
14:38
Кто заменит Виталия Чуркина в ООН
14:34
Съевшая шаурму под Москвой девочка отравилась наркотиками
14:33
Катя Гордон во второй раз стала мамой
14:22
Наивный москвич отправил 4000 смс ради победы в лотерее
14:17
Шойгу припугнул "британскую кошку" медведем
14:14
В центре Москвы киргиз избил уроженца Алеппо
14:06
Константин Эрнст потратится на трансляцию "Оскара"
14:01
Жена безумного москвича рассказала о захвате семьи
13:57
Украинский депутат общается с богом через чуб
13:52
KFC массово отказывается от ресторанов в России
13:51
Пелагею назвали "никакой вокалисткой"
13:42
На что идут мужчины ради внешности
13:38
Самые трогательные истории любви звезд
13:19
Лоза распек ненавистников Чуркина
13:17
Неожиданные факты из жизни Виталия Чуркина
13:16
Юноша очнулся по дороге на собственные похороны
13:14
Бесстрашная Савченко набросилась на Порошенко
13:11
Алиев назначил красавицу-жену на высокий пост
13:07
Аглае Шиловской было омерзительно от Азизы
13:02
Киев готовит показательное убийство Максаковой
12:58
Странное заявление 70-летнего Вячеслава Малежика
12:54
Что стало с Лаймой Вайкуле после операции
12:51
Фетисов оценил шумиху вокруг американского паспорта Буре
12:42
В Сети посмеялись над украинскими VIP-вагонами
12:40
Как привести себя в форму к весне
12:37
Самые яркие роли Веры Алентовой
12:27
Вдова чемпиона мира рассказала о его последней ночи
12:23
Опубликован стих Лаврова в память о Чуркине
12:16
Фадеев о Максаковой: Я очень разочарован
12:12
Путин обратился к семье Чуркина
12:08
Юлианна Караулова отменила свадьбу
12:04
Захватившему семью в заложники москвичу предъявлено обвинение
12:00
Пригожин о смерти Чуркина: Бывают же совпадения
11:55
Названо последствие злоупотребления алкоголем
11:49
В центре Москвы устроили стрельбу под звуки лезгинки
11:40
Глюк`Oza отреклась от родной бабушки
11:27
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
11:26
На юге Москвы найдено тело пенсионерки с кровоподтеками
11:25
Трамп бросил на Швецию полчища мигрантов
11:24
Звездой показа стала больная модель
11:20
Джоли и ее дети шокировали поеданием пауков (видео)
11:18
Россиян отучат от наличных денег
11:12
Невеста министра финансов США снялась полностью обнаженной
11:05
В московской больнице пенсионер умер в очереди в туалет
10:53
В Москве на праздники ограничат продажу алкоголя
10:42
Раненный школьником инструктор умер в больнице
10:34
Россиянам станет выгоднее жить в съемных квартирах
10:34
Николай Расторгуев: Ощущения были ужасные
10:30
Мужчина выпал из окна Лианозовского театра и выжил
10:23
Российские вузы получат от правительства 10 миллиардов
10:22
Как после пластики менялась Вера Алентова
10:12
Как научиться экономить на косметике
09:59
Центробанк аннулировал лицензию московского банка
09:51
Падение самолета на торговый центр попало на видео
09:47
В Подмосковье 16-летняя роженица потеряла ребенка после укола
09:47
Клуни впервые высказался о беременности жены
09:39
В Москве из квартиры пенсионерки украли украшения на 3,5 млн
09:27
Павел Буре отказался от американского паспорта
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин поручил снести все хрущевки в Москве
Друг Мары Багдасарян скрылся в больнице после смертельного ДТП
Кушанашвили больно от увольнения Корчевникова
Пелагею назвали "никакой вокалисткой"
Константин Эрнст возродил всеми любимый проект
Александра Васильева убрали из "Модного приговора"
Авто

Тест-драйв BMW X1. Мал, да просторен

Фото: Дни.ру
прочитано 390 раз

BMW X1 – самый свежий и полный сил игрок в сегменте компактных премиум-кроссоверов. При смене поколений "Икс" слегка изменился в размерах, но не стал больше, хотя визуально кажется крупнее предшественника.

ПО ТЕМЕ

Мнение: кроссовер-зазнайка BMW X4

Тест-драйв: Короткий роман с Jaguar F-Pace

Мнение: Audi Q7, или дорожные внедоразумения

Новый X1 теперь построен не платформе BMW третьей серии, а на новой, специально разработанной для Mini Countryman. И если у базовой версии привод на заднюю ось, то кроссовер второго поколения изначально переднеприводный.

При переходе на переднеприводную платформу Х1 стал управляться, пожалуй, даже лучше, чем раньше: он активнее реагирует на повороты руля, меняя траекторию как по щелчку, практически не кренится и очень точно транслирует информацию об углах поворота колес прямо в руки водителю.

Фото: BMW

Новый X1 имеет более короткую базу, но при этом намного просторнее, места над головой и перед ногами пассажиров гораздо больше. Поэтому сзади стало намного комфортнее.

Что касается отделки салона, то она, как обычно, на высоте. Баварцы используют премиум-материалы даже в младших линейках автомобилей. Шумоизоляция тоже не подкачала – в автомобиле намного тише.

Фото: Дни.ру

"Гамма" моторов сможет угодить любые запросы. Бензиновые модификации, самая мощная из которых – X1 xDrive25i с новым двухлитровым турбомотором B48, имеет мощность 231 лошадиную силу. Кстати, столько же выдает и дизельная версия xDrive25d. Еще два мотора – в бензиновой линейке, это xDrive20i и sDrive 18i, мощность – 141 и 100 лошадиных сил соответственно. Также представлены версии с дизельными моторами – менее мощные xDrive 20d и xDrive 18d. Они выдают 140 и 110 лошадиных сил соответственно.

Что касается управляемости и подвески, автомобиль довольно жесткий, и в качестве семейного с полной загрузкой не очень подходит. Управление – четкое, руль – информативен, но с небольшими неровностями, люками и дорожными швами автомобиль недружелюбен. Все это небольшими ударами отдается в пятой точке пассажиров.

Однако автомобиль становится суперуниверсальным и потакает любому сидящему за рулем, правда с небольшими условностями. По вместительности и функциональности – полноценный семейный авто, правда с подвеской придется смириться, а по мощности и управляемости – классный спортивный вариант, способный резко "прыгнуть" вперед на любом светофоре.

Что касается цены, то она на уровне. Цены на версию минимальной комплектации начинаются с 1 850 000 рублей, за это вы получите sDrive18i – монопривод, двигатель мощность 100 лошадиных сил и минимальный набор опций.

Чтобы получить более-менее современный авто, имеющий опции, доступные в базовых версиях корейский производителей, придется раскошелиться на сумму примерно в два миллиона рублей.

Конкуренты

Mercedes GLA

За наиболее демократичный переднеприводный кроссовер GLA 200 со 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра придется выложить как минимум 1,95 миллиона рублей. Доплатив еще 200 тысяч, вы получите GLA 200 d с турбодизелем мощностью 136 лошадиных сил, который также будет с приводом на передние колеса. Зато за 2,22 миллиона можно взять полноприводный GLA 250 4MATIC с 2-литровым мотором мощностью 211 сил. Помимо "гражданских" версий существует и заряженная модификация Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC с 380-сильным двигателем и полным приводом – от 2,99 миллиона рублей.

Audi Q3

Q3 построена на базе VW Golf пятой серии, впервые появилась на свет в 2011 году на автосалоне в Шанхае. Недавно Audi выпустили рестайлинговую версию Q3, в которой заодно обновили 2-литровый бензиновый мотор. В базовой версии Q3 осна­щается 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 сил и 6-ступенчатой механикой – такой кроссовер стоит от 1,69 миллиона рублей. За "робот" придется доплатить 70 тысяч. При этом привод у этой версии будет только на передние колеса. Двухлитровый мотор существует в двух исполнениях – 180 лошадиных сил (1,93 миллиона) и 220 лошадиных сил (2,29 миллиона) и в обоих случаях имеет полноприводную трансмиссию quattro во главе с коробкой S tronic. А на вершине "пищевой цепочки" утвердился заряженный RS Q3 с 2,5-литровым турбомотором мощностью 340 сил за 3,25 миллиона рублей.

20 февраля 2017, 11:07

комментарии

Политика

Киев нелепо оправдался за нападки на Чуркина
В Москве возмутились русофобом Трампа
Бесстрашная Савченко набросилась на Порошенко
Шойгу припугнул "британскую кошку" медведем

Шоу-бизнес

Помощник об уходе Александра Васильева из "Модного приговора"
Борющаяся с раком певица облысела
Фадеев рассказал о родах Савичевой
У Бородиной серьезные проблемы со здоровьем

Проишествия

Жена безумного москвича рассказала о захвате семьи
Падение самолета на торговый центр попало на видео
Стрелявший в инструктора юный москвич упал под поезд
В Москве таксист ограбил известного режиссера

Lifestyle

Никита Михалков попал в новый скандал
Три необычных рецепта блинов на Масленицу
Лучшие фильмы премии "Оскар" за полторы минуты
Константин Эрнст потратится на трансляцию "Оскара"
Шоу-бизнес

Лоза распек ненавистников Чуркина

Певец высказался о смерти дипломата
Шоу-бизнес

Аглае Шиловской было омерзительно от Азизы

Популярная актриса раскрыла тайны закулисья шоу "Точь-в-точь"
Шоу-бизнес

Фадеев рассказал о родах Савичевой

Продюсер певицы прокомментировал новости о ее беременности
Lifestyle

Никита Михалков попал в новый скандал

20 февраля режиссер занял пост худрука Государственного театра киноактера

Гороскоп

Юлия Савичева родила сына
Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок
Астрологический прогноз с 20 по 26 февраля 2017 года
Гипнотизер раскрыл сущность Марии Захаровой

Фоторепортажи

Звездой показа стала больная модель
Как после пластики менялась Вера Алентова
Тимати схватил Собчак за горло
75-летняя Тамара Москвина тряхнула стариной

Спорт

Фетисов оценил шумиху вокруг американского паспорта Буре
Вдова чемпиона мира рассказала о его последней ночи
Канадцы устроили греблю на льду (видео)
Названы самые богатые футболисты России

Регионы

Лучшие российские регионы по качеству жизни
Автобус два километра тащил выпавшую из него женщину
Уральская школьница хрустнула огурцом громче сирены
Подросток убил одноклассника во время урока
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru