Тест-драйв BMW X1. Мал, да просторен

BMW X1 – самый свежий и полный сил игрок в сегменте компактных премиум-кроссоверов. При смене поколений "Икс" слегка изменился в размерах, но не стал больше, хотя визуально кажется крупнее предшественника.

Новый X1 теперь построен не платформе BMW третьей серии, а на новой, специально разработанной для Mini Countryman. И если у базовой версии привод на заднюю ось, то кроссовер второго поколения изначально переднеприводный.

При переходе на переднеприводную платформу Х1 стал управляться, пожалуй, даже лучше, чем раньше: он активнее реагирует на повороты руля, меняя траекторию как по щелчку, практически не кренится и очень точно транслирует информацию об углах поворота колес прямо в руки водителю.

Новый X1 имеет более короткую базу, но при этом намного просторнее, места над головой и перед ногами пассажиров гораздо больше. Поэтому сзади стало намного комфортнее.

Что касается отделки салона, то она, как обычно, на высоте. Баварцы используют премиум-материалы даже в младших линейках автомобилей. Шумоизоляция тоже не подкачала – в автомобиле намного тише.

"Гамма" моторов сможет угодить любые запросы. Бензиновые модификации, самая мощная из которых – X1 xDrive25i с новым двухлитровым турбомотором B48, имеет мощность 231 лошадиную силу. Кстати, столько же выдает и дизельная версия xDrive25d. Еще два мотора – в бензиновой линейке, это xDrive20i и sDrive 18i, мощность – 141 и 100 лошадиных сил соответственно. Также представлены версии с дизельными моторами – менее мощные xDrive 20d и xDrive 18d. Они выдают 140 и 110 лошадиных сил соответственно.

Что касается управляемости и подвески, автомобиль довольно жесткий, и в качестве семейного с полной загрузкой не очень подходит. Управление – четкое, руль – информативен, но с небольшими неровностями, люками и дорожными швами автомобиль недружелюбен. Все это небольшими ударами отдается в пятой точке пассажиров.

Однако автомобиль становится суперуниверсальным и потакает любому сидящему за рулем, правда с небольшими условностями. По вместительности и функциональности – полноценный семейный авто, правда с подвеской придется смириться, а по мощности и управляемости – классный спортивный вариант, способный резко "прыгнуть" вперед на любом светофоре.

Что касается цены, то она на уровне. Цены на версию минимальной комплектации начинаются с 1 850 000 рублей, за это вы получите sDrive18i – монопривод, двигатель мощность 100 лошадиных сил и минимальный набор опций.

Чтобы получить более-менее современный авто, имеющий опции, доступные в базовых версиях корейский производителей, придется раскошелиться на сумму примерно в два миллиона рублей.

Конкуренты

Mercedes GLA

За наиболее демократичный переднеприводный кроссовер GLA 200 со 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра придется выложить как минимум 1,95 миллиона рублей. Доплатив еще 200 тысяч, вы получите GLA 200 d с турбодизелем мощностью 136 лошадиных сил, который также будет с приводом на передние колеса. Зато за 2,22 миллиона можно взять полноприводный GLA 250 4MATIC с 2-литровым мотором мощностью 211 сил. Помимо "гражданских" версий существует и заряженная модификация Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC с 380-сильным двигателем и полным приводом – от 2,99 миллиона рублей.

Audi Q3

Q3 построена на базе VW Golf пятой серии, впервые появилась на свет в 2011 году на автосалоне в Шанхае. Недавно Audi выпустили рестайлинговую версию Q3, в которой заодно обновили 2-литровый бензиновый мотор. В базовой версии Q3 осна­щается 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 сил и 6-ступенчатой механикой – такой кроссовер стоит от 1,69 миллиона рублей. За "робот" придется доплатить 70 тысяч. При этом привод у этой версии будет только на передние колеса. Двухлитровый мотор существует в двух исполнениях – 180 лошадиных сил (1,93 миллиона) и 220 лошадиных сил (2,29 миллиона) и в обоих случаях имеет полноприводную трансмиссию quattro во главе с коробкой S tronic. А на вершине "пищевой цепочки" утвердился заряженный RS Q3 с 2,5-литровым турбомотором мощностью 340 сил за 3,25 миллиона рублей.