Отлетевшее от грузовика колесо покалечило москвича

В Москве на полном ходу у большегруза МАЗ отвалилось колесо, после чего вылетело на тротуар и сбило пешехода. Как сообщает паблик Mash, в результате ДТП мужчина получил травмы.

В настоящее время пострадавший госпитализирован. Все обстоятельства инцидента, который произошел на шоссе Энтузиастов, устанавливают правоохранители.