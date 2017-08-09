Отлетевшее от грузовика колесо покалечило москвича

В Москве на полном ходу у большегруза МАЗ отвалилось колесо, после чего вылетело на тротуар и сбило пешехода. Как сообщает паблик Mash, в результате ДТП мужчина получил травмы.
В настоящее время пострадавший госпитализирован. Все обстоятельства инцидента, который произошел на шоссе Энтузиастов, устанавливают правоохранители.
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