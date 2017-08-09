Ленинградку парализовало из-за пяти ДТП

На Ленинградском шоссе образовался затор протяженностью 11 километров. Движение затруднено от станции "Балтийская" Московского центрального кольца (МЦК) до Химок.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на данном участке произошло сразу пять ДТП. В пробке можно потерять 1 час 40 минут.
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