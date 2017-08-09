Центр Москвы перекроют на несколько дней

Движение автомобилей по участку Пречистенской набережной между Новокрымским и Соймоновским проездами закроют 10 августа с 23:00. Водители не смогут воспользоваться данной дорогой до ночи воскресенья, пишет "АиФ".

Кроме того в полночь в субботу, 12 августа, закроют Лубянский проезд. Движение будет блокировано до утра понедельника.

Как пояснили в комплексе городского хозяйства, на данных улицах проведут работы на кабельной канализации, а также переустройство инженерных сетей. При этом на Лубянском проезде установят новый бортовой камень.