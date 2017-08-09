На Варшавском шоссе восстановлено движение после аварии

Столичные власти восстановили движение на Варшавском шоссе после огненного ДТП. Пожар, возникший в момент столкновения, был ликвидирован.
Один из поврежденных автомобилей до сих пор находится на шоссе. Он будет эвакуирован в ближайшее время, передает газета "Известия".
Варшавское ш. в центр открыто 30 мин. назад,пострадавший грузовик из правого ряда будет убран городским эвакуатором в самое ближайшее время— Московский транспорт (@DtRoad) 9 августа 2017 г.
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