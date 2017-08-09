На Варшавском шоссе восстановлено движение после аварии

Столичные власти восстановили движение на Варшавском шоссе после огненного ДТП. Пожар, возникший в момент столкновения, был ликвидирован.

Один из поврежденных автомобилей до сих пор находится на шоссе. Он будет эвакуирован в ближайшее время, передает газета "Известия".

