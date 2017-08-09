В Москве открыли полигон для теста беспилотных авто

В технопарке "Калибр" на улице Годовикова в столичном районе Останкино открылся первый полигон для теста беспилотных автомобилей. Об этом сообщили в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
"Для компаний, ведущих разработки в области беспилотных транспортных средств, важна инфраструктура, позволяющая тестировать автомобиль и "обучать" его", – уверены в ведомстве. Основная часть полигона – трасса длиной в 400 метров. Площадку будут использовать и студенты технических вузов, передает Life.ru.
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