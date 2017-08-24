Лишенный прав за пьяную езду Карпин собрался в суд
Валерий Карпин, лишенный водительского удостоверения за вождение в нетрезвом состоянии, категорически не согласен с решением суда первой инстанции. Спортсмен подал апелляцию и намерен опротестовать несправедливое – по его мнению – решение, сообщает Рен-ТВ.
Сообщается. что в ходе судебного разбирательства были допущены некоторые процессуальные нарушения. На этом основании Валерий Карпин намерен восстановить попранную справедливость.
Как сообщает Telegram-канал Mash, нетрезвый Карпин попался еще в октябре 2016 года. Это произошло в Подмосковье. От освидетельствования на месте футболист отказался. Дело было передано в суд, и в январе 2017 года Карпин был признан виновным в инкриминируемом ему нарушении. Суд лишил "спартаковца" водительских прав на год и девять месяцев и оштрафовал на тридцать тысяч рублей.
Характерно, что на то заседание футболист не явился. Позже Карпин добавил, что не получал и письма с приговором.
Теперь апелляционная жалоба Карпина на постановление мирового судьи о лишении водительских прав, поданная на имя председателя Красногорского городского суда, будет рассмотрена соответствующими инстанциями.
Супруга известного футболиста дала откровенное интервью
Торжественную линейку не будут проводить из-за праздника Курбан-байрама
Малышка Вивьен сменила розовые платьица на бесформенные штаны и шлепки
Примадонну ждет хорошее подспорье к скромной пенсии