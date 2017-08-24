Лишенный прав за пьяную езду Карпин собрался в суд

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной России, спортивный журналист Валерий Карпин лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. С решением суда он не согласен.

Валерий Карпин, лишенный водительского удостоверения за вождение в нетрезвом состоянии, категорически не согласен с решением суда первой инстанции. Спортсмен подал апелляцию и намерен опротестовать несправедливое – по его мнению – решение, сообщает Рен-ТВ.

Сообщается. что в ходе судебного разбирательства были допущены некоторые процессуальные нарушения. На этом основании Валерий Карпин намерен восстановить попранную справедливость.

Как сообщает Telegram-канал Mash, нетрезвый Карпин попался еще в октябре 2016 года. Это произошло в Подмосковье. От освидетельствования на месте футболист отказался. Дело было передано в суд, и в январе 2017 года Карпин был признан виновным в инкриминируемом ему нарушении. Суд лишил "спартаковца" водительских прав на год и девять месяцев и оштрафовал на тридцать тысяч рублей.

Характерно, что на то заседание футболист не явился. Позже Карпин добавил, что не получал и письма с приговором.

Теперь апелляционная жалоба Карпина на постановление мирового судьи о лишении водительских прав, поданная на имя председателя Красногорского городского суда, будет рассмотрена соответствующими инстанциями.