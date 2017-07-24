Карпин со скандалом ушел с "Матч ТВ"

Валерий Карпин уходит с "Матч ТВ". Скандал и увольнение главного редактора футбольных трансляций канала последовали после решения руководства снять с эфира авторскую околофутбольную программу Карпина "Тотальный разбор".

Валерий Карпин официально объявил о своем уходе с телеканала "Матч ТВ". В руководстве канала заявили, что решение главного редактора футбольных трансляций не стало для них неожиданностью: рано или поздно Валерий все равно вернулся бы в большой футбол. Впрочем, сам Карпин в своем заявлении прокомментировал свой уход немного иначе.

"Огромное спасибо телеканалу "Матч ТВ" за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций. Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер", – цитирует Валерия Карпина пресс-служба телеканала.

По словам спортсмена, благодаря работе на телевидении ему удавалось анализировать все российские футбольные матчи. У тренера такая возможность выдается не всегда.

"Полученный опыт наверняка поможет мне в будущем", – заявил Валерий Карпин. Руководство телеканала в официальном заявлении тоже не высказало обиды на футболиста.

"По-прежнему планируем его привлекать в качестве эксперта, и, надеюсь, тренера одной из команд. Карпин – многогранная личность, и к каждой задаче на телеканале он подходил с полной ответственностью и никогда не подводил коллег", – заявил генеральный директор "ГПМ Матч" Дмитрий Гранов.

Таким образом, появившиеся слухи о скандале между Карпиным и руководством "Матч ТВ" – об уходе эксперта из-за снятия с эфира его авторской программы "Тотальный разбор" – пресс-служба канала не подтверждает. Сам Карпин подчеркивает, что решение было взвешенным и принято после семейного совета. Вероятно, футболист продолжит тренерскую карьеру.