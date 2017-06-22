Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"

Избранница генерального директора московского клуба "Спартак" и эксперта "Матч ТВ" Дарья Гордеева до замужества работала учительницей. Преподавание английского и эстонского языков закалило ее характер.

Дарью Гордееву трудно напугать или удивить. Друзья говорят, что у нее жесткий, даже мужской характер. На родине, в Эстонии, ее прозвали hobune muna, что примерно можно перевести как "конь с яйцами". Ее свежеиспеченный супруг – спортсмен, эксперт, знаменитость и телеведущиий Валерий Карпин – под стать своей избраннице, хоть и старше на 20 лет.

Даша тоже не понаслышке знает, что такое телевизионная жизнь. Она с самого детства снималась в таких популярных передачах, как "До 16 и старше" и "Утренняя звезда". Причем в последней в 2000 году стала лауреатом. Сейчас поет в известной эстонской поп-группе Be Free, сообщает подробности EG.ru.

"Я упрямая, независимая и целеустремленная. Со мной лучше не спорить. К тому же я часто бываю на людях, на сцене, возвращаюсь домой поздно, иногда – ночью. Мой избранник должен терпеливо и без ревности к этому относиться. Если у него не будет искрометного чувства юмора, как у моего папы, такой мужчина мне тоже будет неинтересен", – еще год назад рассказывала Дарья журналистам.

Два человека с боевыми характерами нашли друг друга. В октябре 2016 года Валерий сделал Дарье официальное предложение руки и сердца, а за неделю до старта Кубка конфедераций влюбленные сочетались законным браком в Нарве.