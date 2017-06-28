Сбитый автобусом мужчина убежал в бар после аварии

Двухэтажный автобус на большой скорости сбил жителя британского города Рединг. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что мужчина после мощного удара легко поднялся на ноги и зашел в бар "Пурпурная черепаха".

Британец Саймон Смит в результате столкновения с автобусом отлетел на 20 метров, однако он отделался лишь небольшими царапинами, передает местная газета Metro. Авария не помешала мужчине как ни в чем не бывало зайти в близлежащий бар. Вскоре за ним приехала бригада "скорой помощи". Медики доставили его в больницу, но вскоре отпустили, так как не обнаружили у него никаких травм. "Думаю, он просто зашел в "Пурпурную черепаху", чтобы взять пинту пива для успокоения", – отметил совладелец заведения Даниэль Фрейфилд.