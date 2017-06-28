Сбитый автобусом мужчина убежал в бар после аварии

Певец из "Иванушек" попал в реанимацию ММКФ Интервью Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
партнеры
Среда 28 июня
Лента новостей
22:00
Что не стоит говорить человеку с мигренью
21:28
Россияне попались на краже туалетной бумаги в турецком отеле
21:23
ФБР допрашивало сотрудников "Лаборатории Касперского"
20:11
Когда наступает "сексуальный расцвет"
19:50
Корчевников потрясен роскошным особняком Киркорова (видео)
19:47
В Москве на территории НИИ органической химии случился пожар
19:38
Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
19:36
Казахстан становится новой туристической Меккой
19:13
Рози Хантингтон-Уайтли родила Джейсону Стэтхэму первенца
18:50
Маньяк с кислотой ужаснул Ставрополье
18:48
Россия накажет Трампа за грехи Обамы
18:47
Как власти Ставрополья помогают пострадавшим от наводнения
18:43
Валерию обозвали жлобихой из-за сына
18:38
В Москве в доме Брежнева нашли притон садистов
18:25
Запашный проговорился о рождении внебрачного ребенка у брата
18:22
Жена запретила известному актеру общаться с детьми на украинском
18:06
Киев пригрозил Москве украинскими гастарбайтерами
17:53
El Tempo дарит обувь за селфи с Роналду
17:52
Перед саммитом G20 устроили секс-вечеринку
17:45
Бурятские подростки с ножницами изнасиловали пенсионерку
17:42
Присяжные попросили перенести оглашение вердикта по делу Немцова
17:35
Ясновидящая предсказала скорую смерть Яковлева
17:32
Как выглядят завершившие карьеру красавицы-спортсменки
17:29
ФАС завела дело против "дочки" LG
17:15
За критику геев начнут отбирать детей
17:12
Шикарная жизнь 22-летней дочки Абрамовича
16:55
Как жил "пьяный" мальчик
16:48
Литвинова шокировала Собчак смертельным диагнозом
16:32
Какие болезни россияне чаще всего привозят из отпуска
16:28
Хорошо ли вы знаете сериал "Игра престолов"?
16:28
Атамбаев и Володин встретились в Бишкеке
16:17
80-летнюю Немоляеву спасают после тяжелой потери
16:16
Дуров согласился на требования Роскомнадзора
16:03
Юморист Николай Лукинский рассказал об измене
16:00
Жена толкнула футболиста Глушакова к полуголой Бузовой
15:59
Армия бедных россиян пополнилась на два миллиона
15:59
Олегу Яковлеву стало хуже
15:58
Как стать звездой Instagram
15:58
Сколько стоит ремонт и как на нем сэкономить
15:51
Когда на московских улицах закончится ремонт
15:50
Какие опасности несут зубы мудрости
15:43
Анна Семенович испугала близких страшной болезнью
15:34
Найдена скрытая опасность загара для детей
15:16
Обидчик Шурыгиной вступил в отношения с ее мамой
15:14
Французский генерал летал на штурмовике на дачу
15:13
Как жить по биоритмам
15:04
Старания Максаковой оказались тщетны
14:51
Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
14:50
Жена Диброва отправилась в роддом
14:48
Художница грудью нарисовала Путина и Медведева
14:46
Дапкунайте и Шпица копались в земле в центре Москвы
14:40
Ученые открыли способ регенерации сердца
14:27
Тропический шторм обрушится на Москву
14:15
Песков рассказал об отпуске Путина
14:15
Как менялась Яна Поплавская
14:07
Обнародовано свадебное фото Юлии Меньшовой
14:04
Инфантильный Порошенко расписался в своей негодности
14:04
Полуторагодовалый малыш выжил при падении из окна
14:02
Голубкиной на похоронах открыли глаза на жениха-убийцу
13:51
Бондарчук оценила старания Хазановой
13:48
Россия подала жесткий сигнал Трампу
13:40
Как распознать эпилепсию
13:39
Российские и киргизские депутаты обсудили общие темы
13:37
Евросоюз продлил санкции против России
13:27
Володин поддержал списание Россией долга Киргизии
13:25
Женщина вышла замуж за покойного возлюбленного
13:22
Друзья молятся за Олега Яковлева
13:16
Пострадавшие дольщики смогут получать компенсации
13:15
Джигурда уедет из страны после получения миллионов Браташ
13:05
На спектакле "Идеальный муж" москвич подрался с любовником жены
12:36
Балерина требует признать ее родной дочкой звезды "Гардемаринов"
12:32
Эрдогана бросили наедине с российской трубой
12:13
Диарея и пищевые отравления ведут к болезни Паркинсона
12:04
Названа причина госпитализации певца из "Иванушек"
12:00
Директор театра Владимир Кехман ушел в декрет
11:59
На Марсе найдены останки инопланетянина (видео)
11:49
Летевший на Кубу Boeing экстренно вернулся в Домодедово
11:29
Крошечные знаменитости
11:29
Милое мяуканье хищных гепардов растрогало Сеть (видео)
11:28
Жена последнего маршала СССР скончалась в Москве
11:27
Первой жертвой Трампа стал Мадуро
11:22
Пять самых кровавых фильмов про маньяков
11:15
Украинское отчаяние из-за Крыма докатилось до космоса
10:57
Пьяные танцы угонщика в отделении ОВД рассмешили россиян (видео)
10:51
Порошенко сделал признание о Путине
10:50
"ЕР" просит Собянина организовать видеонаблюдение на всех избирательных участках
10:49
Французский депутат рассказал о претензиях к мессенджерам
10:48
Жене Краско стыдно жить в гадюшнике
10:47
Сенсационные детали дела об убийстве Вороненкова
10:38
Пьяная москвичка убила подругу в день выхода из колонии
10:23
Врачи борются за жизнь экс-солиста "Иванушек International"
10:02
Как кофе способствует похудению
10:01
ОНФ требует закрыть иловые поля в Казани
09:56
Авиакомпания заставила инвалида ползком забираться в самолет
09:44
Россиянам хотят запретить изменять женам
09:42
Москвичи спасли тонущего в пруду мужчину
09:34
Молодой жених о беременности 50-летней Яны Поплавской
09:15
Вся история Земли за одну минуту (видео)
09:07
Пелагея покинула Россию после скандала
09:02
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В МГЮА объяснили установку памятной доски Сталину
Шепелев об убийстве отца Фриске
Бондарчук отчитала Максакову
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Как жил "пьяный" мальчик
Раскрыта причина гибели "пьяного" мальчика
Авто

Сбитый автобусом мужчина убежал в бар после аварии

Фото: Dan Kitwood/Gettyimages.ru
Двухэтажный автобус на большой скорости сбил жителя британского города Рединг. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что мужчина после мощного удара легко поднялся на ноги и зашел в бар "Пурпурная черепаха".
прочитано 208 раз

Британец Саймон Смит в результате столкновения с автобусом отлетел на 20 метров, однако он отделался лишь небольшими царапинами, передает местная газета Metro. Авария не помешала мужчине как ни в чем не бывало зайти в близлежащий бар. Вскоре за ним приехала бригада "скорой помощи". Медики доставили его в больницу, но вскоре отпустили, так как не обнаружили у него никаких травм. "Думаю, он просто зашел в "Пурпурную черепаху", чтобы взять пинту пива для успокоения", – отметил совладелец заведения Даниэль Фрейфилд.

Автор: Константин Улюкаев28 июня 2017, 21:00

комментарии

Политика

Россия накажет Трампа за грехи Обамы
Киев пригрозил Москве украинскими гастарбайтерами
Инфантильный Порошенко расписался в своей негодности
Российская армия напугала НАТО

Шоу-бизнес

Похудевшая Чехова в купальнике похожа на Боярского
Корчевников потрясен роскошным особняком Киркорова (видео)
Рози Хантингтон-Уайтли родила Джейсону Стэтхэму первенца
Знаменитый блогер о Яковлеве: Ужасно осознавать случившееся

Проишествия

Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели
Старушка кинула на удачу монеты в двигатель самолета
"Опекуна" Вороненкова жестоко убили

Lifestyle

Художница грудью нарисовала Путина и Медведева
Хорошо ли вы знаете сериал "Игра престолов"?
Пять самых кровавых фильмов про маньяков
Эрнст дал Николаеву еще один шанс
Шоу-бизнес

Шепелев об убийстве отца Фриске

Журналисты связались с телеведущим
Шоу-бизнес

Пелагея покинула Россию после скандала

Певица проводит время в Италии
Шоу-бизнес

Обнародовано свадебное фото Юлии Меньшовой

Известная артистка принимает поздравления
Авто

Известный певец разбился в страшном ДТП

Музыканту пробило голову

Гороскоп

Любовный гороскоп на июль
Раскрыт секрет счастливого брака Гуськова и Вележевой
Что происходит в жизни Елены Кориковой
Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля

Фоторепортажи

Как выглядят завершившие карьеру красавицы-спортсменки
Шикарная жизнь 22-летней дочки Абрамовича
Дапкунайте и Шпица копались в земле в центре Москвы
Бондарчук оценила старания Хазановой

Спорт

Возняцки полностью обнажилась для журнала
Запад унизил Поветкина безосновательно
Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
Беременная Серена Уильямс снялась голой

Регионы

Маньяк с кислотой ужаснул Ставрополье
Бурятские подростки с ножницами изнасиловали пенсионерку
Полуторагодовалый малыш выжил при падении из окна
Путин ошарашил простую россиянку
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru