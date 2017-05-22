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Авто

Строгий, но комфортный. Тест-драйв Audi Q7

Фото: Дни.ру
Самый большой из кроссоверов Audi инженеры из Ингольштадта обновили не так давно, но изменений в нем на столько много, что рассказывать о них можно бесконечно долго.
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Audi Q7 – первый автомобиль, построенный на новой модульной платформе MLB Evo. На ней же построен Bentley Bentayga, она же ляжет в основу третьего поколения Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne. На данный момент эта платформа лежит в основе многих автомобилей марки и зарекомендовала себя очень хорошо. Ее применение в Q7 позволило избавиться от лишних, почти, 300 кг веса. Благодаря чему, дизельная версия Audi Q7 TDI весит меньше двух тонн.

Фото: Audi

"Похудение" сказалось на управляемости, автомобиль управляется как легковой, и конечно, с динамикой нет никаких проблем. Высота подвески варьируется от 145 до 235 мм, но по умолчанию это 175 мм. В небольшом бездорожье Audi Q7 еще представить можно, но, вот месить на ней грязь вряд ли придет кому-либо в голову. Да и не подготовлен к этому премиум кроссовер от Audi, отсутствие внедорожной трансмиссии, и упрощенная конструкция явно не располагают к грязевым ваннам. Дизельный трехлитровый двигатель, мощностью 249 л.с. и крутящим моментом 600 Нм, расположен продольно и работает в паре с самоблокирующимся дифференциалом Torsen, распределяющим полный привод в пользу задней оси.

Фото: Дни.ру

Разгон до сотни занимает 6,9 секунды, что для большого внедорожника вполне приемлемый результат. Шестицилиндровому мотору ускорения даются очень легко, а восьмиступенчатый автомат может себе позволить работать плавно даже в динамичном варианте шасси.
 В спортивном режиме автомобиль становится чуть резвее, чем в комфортном, но при этом подвеска сильно зажимается и все неровности переносятся на пятую точку пассажиров и водителя. Кстати, комфортный режим, подобран очень хорошо, перемещение в пробках становится даже, немного приятным. Кренов и "шатаний" нет, автомобиль просто едет так, как должен ехать премиальный кроссовер.

Фото: Дни.ру

Салон Q7 строг и брутален, выверенные линии, строгий стиль, а отделка черных вставок светлыми полосками, создает впечатление стильного костюма. Эргономика салона идеально выверена, все находится на своих законных местах. Сидения с огромным количеством регулировок готовы принять любого, и большого, и маленького, и высокого, и низкого.

Виртуальные приборы Audi привычны, контрастны и хорошо воспринимаются. Изменить их вид невозможно, по изменить источник отображения – без проблем. Кстати, это, наверное, единственный автомобиль в котором центральный монитор, у меня практически всегда был в убранном положении. Он и смотрится здесь немного чужеродно, и какой от него смысл если есть все перед глазами водителя.

Фото: Дни.ру

Быть пассажиром на заднем диване в Audi Q7 тоже вполне комфортно. Места предостаточно даже для людей ростом больше двух метров. Кстати, есть автомобили не только с пятиместной конфигурацией, но и с семиместной. В этом случае багажник объемом 890 литров уменьшится, но зато большая семья с комфортом сможет передвигаться из пункта А в пункт Б.

Что касается цены, то она тоже на уровне. Базовая версия Audi Q7 c дизельным мотором начинается от 4 260 000 рублей, и за эти деньги – это будет далеко не "фаршированный" автомобиль. Опций много и многие из них довольно дорогие. Например, пневматическая подвеска обойдется почти в 150 000 рублей, изменений стандартный сидений варьируется от 35 000 до 800 000 рублей, акустика Bang & Olufsen Advanced Sound System c 3D-звучанием обойдется в 430 000 рублей. 

Фото: Дни.ру


Конкуренты


Фото: Mercedes

Mercedes-Benz GLS

Самый большой внедорожник от Mercedes стоит несколько дороже (минимальная версия с дизельным двигателем начинается от 5 300 000 рублей), но он богаче в базовом оснащении.  


Фото: Volvo

Volvo XC90

Шведский кроссовер, был обновлен после 13 летнего перерыва и стал одним из самых современных и технологических автомобилей на рынке. Он как и Audi Q7 выпускается в 5 и 7 местной компоновке салона. Базовая версия с дизельный 235 сильным агрегатом начинается от 3 660 000 рублей.


Фото: BMW

BMW X5

Минимальная комплектация Баварского внедорожника с дизельным агрегатом начинается от 4 060 000 рублей. В эту комплектацию включены некоторые опции, доступные у конкурентов только за дополнительные деньги, например, навигационную систему с поддержкой пробок на дорогах. 


22 мая 2017, 14:22

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