Сбой связи в России ударил по таксистам

Сервисы по заказу такси "Яндекс.Такси", Gett и Uber сообщили о проблемах в работе из-за масштабного сбоя мобильной связи в России, передает "Газета.Ru". Так, в Gett уточнили, что в период с 11:00 до 14:00 мск некоторые пользователи в принципе не могли заказать такси. О невозможности работать с платформой из-за сбой рассказали и в пресс-службе Uber. В "Яндекс.Такси" отметили, что до момента устранения неполадок приняли решение отказаться от оплаты минимальной стоимости поездки, которая обычно взимается в том случае, если пассажир долго не выходит к заказанной машине и отменяет поездку.

