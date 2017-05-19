В России произошел массовый сбой мобильной связи

Россияне пожаловались на сбой в мобильных сетях. Пользователи сообщили о проблемах у МТС, "Билайна", "МегаФона", Tele2 и Yota.

В своем официальном Twitter "МегаФон" подтвердил информацию о проблемах со связью, в том числе у принадлежащего ему виртуального оператора Yota. "МегаФон" извинился за неудобства и заверил, что неполадки устраняются.

Абоненты сообщили о перебоях со связью в Москве, Нижнем Новгороде, Рязани, Самаре.

@Nikatin_EM Здравствуйте. На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства. — МегаФон (@megafonru) 19 мая 2017 г.

В "Билайне" также подтвердили данные о сбое, отметив, что специалисты решают этот вопрос. Позже представители желто-черных заявили, что неполадки касаются одной базовой станции, а остальная сеть работает в штатном режиме.





Падение сети обсуждают и читатели официального Twitter оператора. Абоненты цитируют сообщения из новостных агрегаторов и активно комментируют высказывания друг друга.

Мегафон, теперь Йота и Билайн

Предупредите родных и знакомых...

используя стационарную связь...#оффтоп pic.twitter.com/m0Mg8Qfn6q — автоСамара (@avtosamara) 19 мая 2017 г.

В Федеральной антимонопольной службе признали проблемы с мобильной связью. Пресс-служба ведомства принесла извинения пользователям.