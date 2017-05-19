В России произошел массовый сбой мобильной связи
В Москве и нескольких городах - временные сложности с голосом. Успешность дозвона снизилась на 30%. Звонки возможны через мессенджеры.— МегаФон (@megafonru) 19 мая 2017 г.
@Nikatin_EM Здравствуйте. На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства.— МегаФон (@megafonru) 19 мая 2017 г.
Мегафон, теперь Йота и Билайн— автоСамара (@avtosamara) 19 мая 2017 г.
Предупредите родных и знакомых...
используя стационарную связь...#оффтоп pic.twitter.com/m0Mg8Qfn6q
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