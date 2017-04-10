Гонявшим на Ferrari по московскому ТЦ оказался бывший мэр

Бывший мэр Архангельска Александр Донской устроил гонки на Ferrari по торговому центру "Весна" в Москве. После задержания экс-градоначальник заявил, что выбрал безопасное место и не хотел причинить кому-нибудь вред.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 апреля. За десять минут до закрытия торгового центра ярко-красный спорткар въехал в зал с магазинами через погрузочную площадку.

В течение 20 минут автомобиль на бешеной скорости ездил по павильону. Как видно на записи, охранники пытались остановить хулигана, но не могли подойти близко к машине, опасаясь наезда.

Гонщик едва не разбил витрины нескольких магазинов. К счастью, в столь позднее время посетителей в торговом центре практически не было. В какой-то момент спорткар все же удалось остановить. При этом один из охранников получил множественные травмы.

Позже выяснилось, что хулиганом оказался бывший мэр Архангельска Александр Донской, передает URA.RU. Он считает, что ничего плохого не делал. "Я выбрал безопасное место и оптимальный маршрут. Все было продумано, не было задачи нанести какой-либо ущерб", – заявил экс-градоначальник.

Александр Донской был мэром Архангельска с марта 2005-го по февраль 2008 года. В 2006-м он заявлял о намерении стать кандидатом в президенты России.

