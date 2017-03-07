Пьяного полицейского на Ferrari поймали в центре Москвы

В центре Москвы за езду в нетрезвом состоянии был задержан 24-летний сотрудник правоохранительных органов. Ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Полицейские задержали пьяного коллегу за рулем Ferrari на Страстном бульваре. Остановив элитный спорткар для проверки документов, они почувствовали запах алкоголя и попросили водителя пройти медицинское освидетельствование.

Нарушитель усугубил ситуацию, предложив сотрудникам ГИБДД договориться, передает Life.ru. Когда молодой человек предъявил удостоверение, выяснилось, что он является оперуполномоченным УВД по Западному округу столичной полиции.

На компромисс с Алексеем З. стражи порядка не пошли и составили протокол за отказ от медосвидетельствования. Любителю пьяной езды грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Материалы дела будут переданы в суд.

Ранее стало известно о другом резонансном случае. Как писали Dni.Ru, сын гендиректора одного из крупнейших в России птицеводческих предприятий Аштара Батырова похвастался в Сети, что умеет лавировать по столичным дорогам на скорости 238 километров в час.

Казымбек опубликовал ролик, в котором он гоняет по московским улицам, грубо нарушая ПДД и создавая опасные ситуации. Отметим, что Батыровы имеют пять люксовых автомобилей. Ferrari FF молодой мажор называет своей ракетой и использует для гонок без правил.