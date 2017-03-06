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Авто

Мажор на Ferrari был лишен водительских прав

Фото: GLOBAL LOOK press/ ZUMAPRESS
Сын миллионера, 20-летний Казымбек Батыров, устроивший гонки по Москве на Ferrari со скоростью 238 километров в час, уже лишался водительских прав. Инцидент произошел более двух лет назад.
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Молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования. За это Батыров на два года лишился водительского удостоверения.

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Сын "куриного короля" Аштара Батырова был задержан с признаками алкогольного опьянения, передает life.ru. На нарушителя составили протокол за "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования".

Тогда Казымбека лишили права садиться за руль на два года. Однако, вновь получив возможность быть водителем, мажор от тяги к гонкам без правил не избавился. Он уже "накатал" более 80 штрафов за различные нарушения.

Напомним, сын гендиректора одного из крупнейших в России птицеводческих предприятий Казымбек Батыров похвастался в Сети, что умеет лавировать по столичным дорогам на скорости 238 километров в час. Молодой человек опубликовал видео, на котором гоняет по столичным улицам, грубо нарушая ПДД и создавая опасность на дороге.

Как писали Dni.ru, на видеозапись, выложенную в Сеть Батыровым-младшим, уже обратила внимание столичная Госавтоинспекция. По факту грубого нарушения ПДД ведомство начало проверку.

Аштар и Казымбек Батыровы имеют пять люксовых автомобилей. В их числе – и Ferrari FF, который молодой мажор использует для гонок без правил, называя своей "ракетой".

Автор: Людмила Фоканова6 марта 2017, 21:46

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