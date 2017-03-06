Мажор на Ferrari был лишен водительских прав

Сын миллионера, 20-летний Казымбек Батыров, устроивший гонки по Москве на Ferrari со скоростью 238 километров в час, уже лишался водительских прав. Инцидент произошел более двух лет назад.

Молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования. За это Батыров на два года лишился водительского удостоверения.

Сын "куриного короля" Аштара Батырова был задержан с признаками алкогольного опьянения, передает life.ru. На нарушителя составили протокол за "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования".

Тогда Казымбека лишили права садиться за руль на два года. Однако, вновь получив возможность быть водителем, мажор от тяги к гонкам без правил не избавился. Он уже "накатал" более 80 штрафов за различные нарушения.

Напомним, сын гендиректора одного из крупнейших в России птицеводческих предприятий Казымбек Батыров похвастался в Сети, что умеет лавировать по столичным дорогам на скорости 238 километров в час. Молодой человек опубликовал видео, на котором гоняет по столичным улицам, грубо нарушая ПДД и создавая опасность на дороге.

Как писали Dni.ru, на видеозапись, выложенную в Сеть Батыровым-младшим, уже обратила внимание столичная Госавтоинспекция. По факту грубого нарушения ПДД ведомство начало проверку.

Аштар и Казымбек Батыровы имеют пять люксовых автомобилей. В их числе – и Ferrari FF, который молодой мажор использует для гонок без правил, называя своей "ракетой".