В Москве у учительницы угнали BMW за 5 млн

У 44-летней преподавательницы одной из московских школ угнали внедорожник BMW X6M стоимостью пять миллионов рублей, передает Life.ru. В выходные Оксана Хрокина припарковала автомобиль на Вересковой улице. Поздним вечером 5 марта машины на месте не оказалось. По факту угона возбуждено уголовное дело.