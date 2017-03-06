В Москве у учительницы угнали BMW за 5 млн

У 44-летней преподавательницы одной из московских школ угнали внедорожник BMW X6M стоимостью пять миллионов рублей, передает Life.ru. В выходные Оксана Хрокина припарковала автомобиль на Вересковой улице. Поздним вечером 5 марта машины на месте не оказалось. По факту угона возбуждено уголовное дело.
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