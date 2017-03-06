В центре Москвы ограничат движение

С 07:00 до 09:30 мск 6 марта движение транспорта на участке проезда Девичьего Поля и его пересечения с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком будет ограничено, передает сетевое издание m24.ru. В районе будет проводиться репетиция к Параду Победы, который состоится на Красной площади 9 мая. В столичном ГИБДД рекомендовали водителям заранее выбирать пути объезда.