Опубликовано видео страшной аварии с двумя погибшими

В Сочи 29-летняя мать не справилась с управлением и врезалась во встречный автомобиль. Женщина погибла на месте, позднее ее дочь также скончалась в больнице.

Инцидент произошел утром 27 марта на Пластунской улице, сообщает KrasnodarMedia. Владелица Toyota Altezza пыталась перестроиться в соседний ряд, но из-за лысой резины она потеряла управление над машиной на мокрой дороге. Ее вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Toyota Land Cruiser Prado.

В ДТП сумели выжить 56-летний водитель встречного автомобиля и пятилетняя дочь женщины. Их обоих доставили в больницу, однако девочка скончалась вскоре после прибытия в медучреждение.

"С травмами различной степени тяжести в больницу доставили водителя второй иномарки. Пострадавших пришлось деблокировать при помощи гидравлического инструмента", – сообщил источник Life.ru.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что на Пластунскую улицу прибыл отряд спасателей. "На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются", – заявили в ведомстве.

Напомним, 25 марта уснувший водитель иномарки Volkswagen не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП погибли находившиеся в салоне супруга автомобилиста и двое детей. Примечательно, что отец семейства выжил в этой трагедии, он находится на амбулаторном лечении.