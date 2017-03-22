Бывшая жена губернатора Чукотки умерла в реанимации

Бывшая жена губернатора Чукотки Ирина Назарова скончалась в реанимации. Несколько дней назад женщина получила травмы, врезавшись на Mercedes в фонарный столб.

С 20 марта 55-летняя Назарова находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. В столичную больницу она поступила как неизвестная, чуть позже ее опознали дочь актриса Анна Назарова и министр культуры Владимир Мединский.

По предварительным данным, в момент ДТП Назарова была не пристегнута. В результате автоаварии она получила травму головы, а также переломы грудины и тазобедренного сустава, передает Life.ru.

Как писали Dni.Ru, 20 марта на улице Серафимовича в центре Москвы Mercedes с элитными номерами врезался в столб. За рулем иномарки находилась бывшая жена экс-губернатора Чукотки Александра Назарова.