Кличко паркует автомобили с толкача
Градоначальника за работой застали местные жители. На опубликованных на YouTube кадрах видно, как бывший спортсмен, разговаривая по телефону, одной рукой толкает джип к обочине. "Виталик, лучше бы ты грузчиком работал, а ни мэром", – шутят пользователи Сети.
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