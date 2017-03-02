Последствия жуткой аварии на юго-востоке Москвы попали на видео

Поздним вечером 1 марта на Люблинской улице на юго-востоке Москвы произошла массовая авария, передает РЕН ТВ. По словам очевидцев, ехавший на большой скорости Cadillac Escalade столкнулся со стоявшим на светофоре Peugeot. Внедорожник отбросило на встречную полосу, где он врезался в грузовик Hyundai Porter.

Всего были повреждены семь автомобилей, сообщается о семи пострадавших. На место прибыли сотрудники экстренных служб города.