В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за тумана

В столице с 00:00 до 09:00 17 марта ожидается сильный туман. Погодные условия могут осложнить ситуацию на дорогах, передает агентство "Москва".
По данным МЧС, видимость на столичных трассах составит 200-500 метров. В связи с погодными условиями водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников дорожного движения.
"Во время непогоды возможны ухудшение видимости на автомагистралях, затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий", – отметили в министерстве.
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