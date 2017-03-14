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Авто

Отец Мустафиной объяснил продажу подарка Кремля

Алия Мустафина. Фото: GLOBAL LOOK press/dpa
Прославленная гимнастка Алия Мустафина сообщила о намерении продать автомобиль BMW X6 xDrive35i, который был подарен ей за олимпийское золото в Рио-де-Жанейро в августе 2016-го. О том, что заставило двукратную олимпийскую чемпионку расстаться с дорогим подарком, рассказал ее отец Фархат Мустафин.
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По словам Мустафина-старшего, в прошлом известного борца греко-римского стиля, его дочь решила расстаться с подаренным внедорожником, потому что захотела купить другую машину. Теперь спортсменке нужна модель с вместительным багажником, чтобы туда могла поместиться большая коляска. Напомним: знаменитая гимнастка и ее муж, бобслеист сборной России Алексей Зайцев, скоро станут родителями.

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Как рассказал Фархат Ахатович, водительский стаж его дочери составляет четыре года, пишет издание "Московский комсомолец". Помимо "призовой" машины, у Алии есть автомобиль Touareg V6. Спортсменка за рулем с 2012 года. Ездит аккуратно, в потоке, соблюдая дистанцию.

Весна��

Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135)

Между тем среди поклонников Алии нашлись те, кто не одобряют ее решение расстаться с подаренным автомобилем. "Как Вы можете? Это же святое! Как можно такое продавать? Это все равно, что награды государственные продавать..." – написал один из комментаторов на странице гимнастки в Instagram.

Утро�� #нежность #тывечность

Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135)

Однако большинство поклонников Алии поддерживают свою любимицу. "Правильно все делает. Алия – это гордость России. А машина – это, по большому счету, железо", "Не надо говорить, что машина сравнима с государственной наградой и продавать ее нельзя. Эти BMW X6 были куплены Фондом поддержки олимпийцев, на деньги предпринимателей-меценатов. Государство было лишь посредником при передачи ключей, не более", "Алия вправе распоряжаться своими наградами как пожелает, это она их заработала потом и кровью", – так отреагировали подписчики на пост спортсменки в соцсети.

Напомним, что олимпийская чемпионка Алия Мустафина объявила о продаже автомобиля BMW X6 xDrive35i, который был подарен ей премьер-министром Дмитрием Медведевым. Спортсменка заявила, что вынуждена расстаться с машиной, хотя и не хочет этого. Как писали Dni.Ru, о продаже BMW Мустафина сообщила на своей странице в соцсети.

"Эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно... Автомобиль отличный, очень повезет тому, кому он достанется. Не хочется с ним расставаться, но так складываются обстоятельства", – сообщила Алия Мустафина в Instagram. 

Ранее российская теннисистка Елена Веснина призналась в эксклюзивном интервью изданию Dni.Ru, что подаренный Дмитрием Медведевым автомобиль BMW она передала отцу. "Машина, к слову, очень крутая. Подарила папе, он на ней теперь ездит в Сочи", – рассказала спортсменка.

14 марта 2017, 17:51

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