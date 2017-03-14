Беременная Мустафина продает подарок Медведева
О продаже автомобиля BMW X6 xDrive35i Мустафина сообщила на своей странице в Instagram. Спортсменка подчеркнула, что это эксклюзивная модель, которая была подарена ей в августе 2016 года за победу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Девушка также сообщила, что машина в отличном состоянии, так как она очень бережно к ней относилась. "Автомобиль отличный, очень повезет тому, кому он достанется. Не хочется с ним расставаться, но так складываются обстоятельства", – добавила чемпионка, которая в скором времени станет матерью. С чем конкретно связана продажа BMW, спортсменка не уточнила.
Пост Мустафина сопроводила фотографией, на которой запечатлена сидящей на капоте машины. Многих подписчиков возмутило, что спортсменка хочет расстаться с подаренным автомобилем. "Как Вы можете? Это же святое! Как можно такое продавать? Это все равно, что награды государственные продавать..." – написал один из них.
‼️Друзья, продаю свою машину‼️ BMW X6 xDrive35i❗ Была подарена за олимпийское золото в августе 2016, эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно честное слово☺️���� Автомобиль отличный, очень повезёт тому, кому он достанется ���� Не хочется с ним расставаться, но так складываются обстоятельства. ��По всем вопросам пишите ����+7 915 139-45-29 или в Директ�� ����Буду очень благодарна за репост��
Другие предположили, что машина оказалась слишком дорога в обслуживании. Нашлись и те, кто отнесся к объявлению чемпионки философски: "Все правильно, это кусок железа...".
Напомним, ранее стало известно, что Мустафина и ее супруг Алексей Зайцев ждут ребенка. По словам отца спортсменки, первенец пары появится на свет в июле. Как писали Dni.Ru, Мустафина и Зайцев поженились в начале ноября 2016 года. Молодожены живут в Москве, где у Алии собственная квартира.
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