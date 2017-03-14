Беременная Мустафина продает подарок Медведева

Олимпийская чемпионка Алия Мустафина объявила о продаже BMW, который был подарен ей премьер-министром Дмитрием Медведевым. Спортсменка заявила, что вынуждена расстаться с машиной, хотя и не хочет этого.

О продаже автомобиля BMW X6 xDrive35i Мустафина сообщила на своей странице в Instagram. Спортсменка подчеркнула, что это эксклюзивная модель, которая была подарена ей в августе 2016 года за победу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Девушка также сообщила, что машина в отличном состоянии, так как она очень бережно к ней относилась. "Автомобиль отличный, очень повезет тому, кому он достанется. Не хочется с ним расставаться, но так складываются обстоятельства", – добавила чемпионка, которая в скором времени станет матерью. С чем конкретно связана продажа BMW, спортсменка не уточнила.

Пост Мустафина сопроводила фотографией, на которой запечатлена сидящей на капоте машины. Многих подписчиков возмутило, что спортсменка хочет расстаться с подаренным автомобилем. "Как Вы можете? Это же святое! Как можно такое продавать? Это все равно, что награды государственные продавать..." – написал один из них.

Другие предположили, что машина оказалась слишком дорога в обслуживании. Нашлись и те, кто отнесся к объявлению чемпионки философски: "Все правильно, это кусок железа...".

Весна�� Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135) Мар 12 2017 в 7:13 PDT

Напомним, ранее стало известно, что Мустафина и ее супруг Алексей Зайцев ждут ребенка. По словам отца спортсменки, первенец пары появится на свет в июле. Как писали Dni.Ru, Мустафина и Зайцев поженились в начале ноября 2016 года. Молодожены живут в Москве, где у Алии собственная квартира.