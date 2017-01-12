Олимпийская чемпионка Алия Мустафина ждет ребенка

В семье двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Алии Мустафиной и серебряного призера чемпионата Европы по бобслею Алексея Зайцева ожидается радостное событие. Родственники знаменитых спортсменов рассказали, что молодые супруги в скором времени станут родителями.

О грядущих в спортивной семье переменах сообщил Eg.Ru отец 22-летней гимнастки Фархат Мустафин, в прошлом известный борец греко-римского стиля. По его словам, роды ожидаются летом. "Врачи говорят, что в июле. Пол ребенка молодые пока не узнавали. Не до этого, потом узнают", – добавил будущий дедушка.

Отец чемпионки также рассказал, что доволен своим зятем, который родом из работящей семьи. "Родители Алексея всю жизнь на земле пахали, сейчас они на пенсии. В семье четыре брата, Леша самый младший".

Сообщалось, что лидер сборной России по спортивной гимнастике Алия Мустафина и бобслеист Алексей Зайцев сыграли свадьбу в начале ноября 2016 года. Молодожены живут в Москве, где у Алии есть собственная отдельная квартира. "Она уже готова стать мамой", – подчеркнул Мустафин-старший.

�� Фото опубликовано Aliya Mustafina (@musaliya135) Сен 27 2016 в 3:07 PDT

Напомним, Алия Мустафина – двукратная олимпийская чемпионка, пятикратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, многократный призер мировых и европейских чемпионатов. В 2012 году она была признана спортсменкой года в России. Имеет звание заслуженного мастера спорта.