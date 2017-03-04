Беременная Алия Мустафина сильно располнела
Кадр был сделан во время чемпионата России по спортивной гимнастике, который проходит в Казани. На фото хорошо виден округлившийся животик Мустафиной. Поклонники отечественной гимнастики удивились положению спортсменки, а кого-то шокировало то, как располнела миниатюрная гимнастка. "Алия, похоже, ждет пополнение", "Оооо Алия беременна", – написали под фото пользователи Сети.
Такую реакцию публики легко объяснить – Алия не спешила хвастаться грядущим пополнением в семействе и тщательно скрывала свой растущий животик. На ее страницах в соцсетях нет ни одного снимка, на котором было бы видно, что спортсменка беременна.
Между тем, о том, что в семье двукратной олимпийской чемпионки и серебряного призера чемпионата Европы по бобслею Алексея Зайцева ожидается радостное событие, стало известно в январе. О грядущих беременности 22-летней гимнастки рассказал ее отец Фархат Мустафин, в прошлом известный борец греко-римского стиля. По его словам, роды ожидаются летом. "Врачи говорят, что в июле. Пол ребенка молодые пока не узнавали. Не до этого, потом узнают", – добавил будущий дедушка.
Как писали Dni.Ru, Мустафина и Зайцев поженились в начале ноября 2016 года. Молодожены живут в Москве, где у Алии есть собственная отдельная квартира.
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