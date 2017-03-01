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Авто

Тест-Драйв Smart Brabus. Быстрый Вжик

Фото: Smart
Ассоциация именно с этим персонажем диснеевских мультфильмов приходит первой, когда смотришь на обновленный SMART.
прочитано 1120 раз

Крепкий, сбитый кузов, крупные, почти квадратные передние фары, высокий угол лобового стекла. Автомобиль шире предшествующих версий не только визуально, технические параметры это подтверждают – новый SMART шире на целых 10 см. Высота третьего поколения ниже на 1 см. – что сказалось только на внешнем облике.

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Ожидания, что это шустрый "вжик" появляется от шильдика BRABUS на решетке радиатора, более агрессивный внешний вид, дополнительная накладка на переднем бампере, и большие, для такого размера автомобиля, колеса 16 радиуса – все эти детали подчеркивают, что это серьезный автомобиль!

В салоне обилие овальных, круглых и сферических предметов интерьера не позволяет избавится от ощущения игрушечной модели, но вшитая эмблема BRABUS в рукоятку стояночного тормоза и буква “B” на рукоятке селектора "робота" отрезвляет.

Фото: Smart

Дисплей, вынесенный на подставке, пожалуй, единственное что отдаленно напоминает дизайн автомобилей Mercedes Benz. Экран удобен, размер позволяет одновременно на нем отображать информацию с мультимедийной системы и навигационной системы. Сенсорные кнопки, правда, создают ощущение планшета.

Эргономика салона и пространства водителя продумана отлично, высокий рост не является ограничением для комфортной посадки в обновлённом SMART, а вынесенные под левую стойку лобового стекла показания тахометра, атрибут исполнения BRABUS, не мешают обзору.

Фото: Smart

Впечатление тележки супермаркета, типичное для всех маленьких автомобилей, усиливается тем фактом, что в новом SMART инженерам удалось добиться рекордного показателя разворота – 6,95 метра. Шустрость и маневренность и правда поражает, развернутся можно на любом пятачке за одно движение.

Версия BRABUS имеет двигатель объемом 0,9 литра и при этом целых 109 л.с. что на 20% мощнее стандартной бензиновой версии. Эти 20% позволяют не затеряться в вечном правом ряду и придают уверенности при переключении светофора с красного на зеленый.

Фото: SmartНовый SMART получил более жесткий силовой каркас Tridion и переработанную подвеску, в результате автомобиль устойчив и четок в управлении. Ускорения при перестроении, резкие и скоростные повороты не способны сбить с траектории, а многочисленные электронные системы, в числе которых система стабилизации при порывах бокового ветра Crosswind Assist делают управление этой крохой на скорости свыше 120 км/ч комфортным и уверенным.

Фото: Smart

Что касается цены, то она начинается от 1 350 000 рублей, а добавив еще 140 000 рублей, можно лишиться крыши, получив кабриолет. Стоит отметить что за эти деньги вы получите очень богатую комплектацию, включая навигационную систему, камеру заднего вида и паковочные датчики по кругу. А главное целую кучу логотипов Brabus, разбросанную по всему автомобилю.


1 марта 2017, 15:46

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