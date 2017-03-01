Тест-Драйв Smart Brabus. Быстрый Вжик
Крепкий, сбитый кузов, крупные, почти квадратные
передние фары, высокий угол лобового стекла. Автомобиль шире предшествующих
версий не только визуально, технические параметры это подтверждают – новый SMART шире на целых 10 см. Высота третьего поколения ниже
на 1 см. – что сказалось только на внешнем облике.
Ожидания, что это шустрый "вжик" появляется от шильдика BRABUS на решетке радиатора, более агрессивный внешний вид, дополнительная накладка на переднем бампере, и большие, для такого размера автомобиля, колеса 16 радиуса – все эти детали подчеркивают, что это серьезный автомобиль!
В салоне обилие овальных, круглых и сферических предметов интерьера не позволяет избавится от ощущения игрушечной модели, но вшитая эмблема BRABUS в рукоятку стояночного тормоза и буква “B” на рукоятке селектора "робота" отрезвляет.
Дисплей, вынесенный на подставке, пожалуй, единственное что отдаленно напоминает дизайн автомобилей Mercedes Benz. Экран удобен, размер позволяет одновременно на нем отображать информацию с мультимедийной системы и навигационной системы. Сенсорные кнопки, правда, создают ощущение планшета.
Эргономика салона и пространства водителя продумана отлично, высокий рост не является ограничением для комфортной посадки в обновлённом SMART, а вынесенные под левую стойку лобового стекла показания тахометра, атрибут исполнения BRABUS, не мешают обзору.
Впечатление тележки супермаркета, типичное для всех маленьких автомобилей, усиливается тем фактом, что в новом SMART инженерам удалось добиться рекордного показателя разворота – 6,95 метра. Шустрость и маневренность и правда поражает, развернутся можно на любом пятачке за одно движение.
Версия BRABUS имеет двигатель объемом 0,9 литра и при этом целых 109 л.с. что на 20% мощнее стандартной бензиновой версии. Эти 20% позволяют не затеряться в вечном правом ряду и придают уверенности при переключении светофора с красного на зеленый.
Новый SMART получил более жесткий силовой каркас Tridion и переработанную подвеску, в результате автомобиль устойчив и четок в управлении. Ускорения при перестроении, резкие и скоростные повороты не способны сбить с траектории, а многочисленные электронные системы, в числе которых система стабилизации при порывах бокового ветра Crosswind Assist делают управление этой крохой на скорости свыше 120 км/ч комфортным и уверенным.
Что касается цены, то она начинается от 1 350 000 рублей, а добавив еще 140 000 рублей, можно лишиться крыши, получив кабриолет. Стоит отметить что за эти деньги вы получите очень богатую комплектацию, включая навигационную систему, камеру заднего вида и паковочные датчики по кругу. А главное целую кучу логотипов Brabus, разбросанную по всему автомобилю.
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