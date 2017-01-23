Мнение: BMW i8 – будущее уже здесь

Все авторы
Блоги

Чем "подкормить" зубы

Врач-эстетист рассказал о правильном "питании" для зубов
Блоги

Пинчук пилит ножку трона Порошенко

Тема Украины остается открытой
партнеры
Понедельник 23 января
Лента новостей
17:38
Андреева удивила неудачной прической и рваными штанами
17:36
Призвавший стрелять в Трампа политик остался без работы
17:21
Хулиганы сожгли внедорожник на северо-западе Москвы (видео)
17:12
Черный понедельник звезды "Дома-2"
17:03
Житель Вологды убил подругу за просьбу убраться
16:58
Трамп приготовил суровую месть для Порошенко
16:50
Российский убийца Boeing готов подняться в небо
16:45
Чем надолго занять кота-приставалу (видео)
16:42
Скандальные гонки дорого обошлись Маре Багдасарян
16:37
Украинский велогонщик умер от сердечного приступа
16:28
В Шереметьево ребенок разбил голову
16:20
Бородина похвасталась новыми губами
16:15
"Потерянная" няня-убийца нашлась в психиатрической лечебнице
16:07
Крупных собак разрешили оставить в квартирах
15:57
На Украине разгорается скандал из-за масла "Кремлевское"
15:56
Врачи пострадали в аварии со скорой и легковушкой под Москвой
15:52
Кто заменит Доктора Лизу
15:52
Самые кассовые фильмы XXI века
15:38
В Новосибирске аварийно сел Boeing
15:38
Неожиданная информация о дочери Пелагеи
15:25
Савченко призналась в "договорняке" с Тимошенко
15:12
У Малежика сдали нервы на концерте
15:12
Значение имени Ксения
15:10
Пенсионеры o призыве Жириновского селить стариков на Колыме
15:02
Трампу и Путину подарят комплект элитных iPhone
14:58
Славу приняли за хулиганку из цыганского табора
14:58
Дизайнеры решили вечную проблему авиапассажиров
14:57
В Татарстане выбрали самую красивую девушку
14:45
Церковь защитит россиян от роботов
14:41
МИД готовит разговор Путина и Трампа
14:29
Назван средний размер пенсии в 2017 году
14:28
Худеем после праздников: правильный рацион
14:17
Новые откровения оскандалившейся Прокловой
14:12
Варнаве сделали тяжелую операцию в Америке
14:00
Путину предложат создать "Голос" для бизнесменов
13:52
Депутатов заинтересовал "золотой" унитаз охранника "Газпрома"
13:47
Сына Галкина оставили без волос (фото)
13:44
Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки
13:38
Система ПРО в Москве засекла запуск 10 ракет
13:35
Шпица прибегла к сердечно-легочной реанимации
13:28
Мизулина бросила Миронова
13:21
Пугачевой нашли похабную замену
12:50
Француз отбирает у россиянки детей из-за наследства
12:43
Мигранты поплатились за кражу унитаза у охранника "Газпрома"
12:42
Силуанов пошел в атаку на наличность россиян
12:36
Основатель известной рок-группы скончался во сне
12:36
Россиянин лечит Иванку Трамп от аэрофобии
12:36
Максим Аверин о жизни после клинической смерти
12:19
Известная певица назвала причину своей смертельной болезни
12:13
Юлия Высоцкая попала в "Рай"
11:57
Украинцы бросают родину в разгар кризиса
11:57
Москвич побил беременную в споре из-за парковки
11:45
Российские ученые создают "летающий внедорожник"
11:40
Почему Боня и Шишкова угодили в интим-скандал
11:21
Эротические движения Бузовой назвали жалкими
11:19
Россияне начали покупать бензин по талонам
11:13
В Сибири женщина-таксист заблокировала дорогу скорой (видео)
11:12
Австралийский актер застрелен на съемках
10:54
Дочь Клинтонов заступилась за "аутиста" Трампа
10:50
В Минобороны рассказали о строительных рекордах
10:42
Трамп довел американца-либерала до истерики (видео)
10:41
В московском метро пассажирке стало плохо
10:40
60-летний Ефим Шифрин пожаловался на либидо
10:27
Как полковник Захарченко кошмарил бизнесменов
10:27
Соблазнительные ведущие музыкальных каналов
10:21
На западе Москвы иномарка протаранила автобус
10:18
Артистка Цой попрощалась с жизнью
10:14
У охранника "Газпрома" украли "золотой" унитаз
10:12
Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
10:10
Мизулина ушла из "Справедливой России"
10:00
Билан в трениках и с усами стал похож на тракториста
09:51
Шикарная жизнь Стаса Михайлова не дает покоя россиянам
09:50
Банк РПЦ попал под мораторий
09:36
В московских аэропортах отменили 36 рейсов
09:29
Никиту Михалкова наказали за вранье
09:21
Китай напугал мир бэби-бумом
09:15
ЦБ отобрал лицензию у третьего банка за сутки
09:05
Пелагею обругали после рождения ребенка
09:05
В Москве подростку в драке вспороли живот
08:54
Нарусова о внуке: Все крики – только по делу
08:46
Трамп покидает Белый дом из-за сына
08:36
Чулпан Хаматова сделала признание о больных детях
08:35
Хакеры сообщили о ракетном ударе Кремля по Вашингтону
08:32
Москвичам хотят запретить держать в квартирах крупных собак
08:30
"Заячья губа" Собчак наделала шума
08:18
Молодой любовник много лет добивался Ротару
08:15
Мадонна оправдала свой мат любовью
08:13
Лукашенко "поймали" на женском марше в США
07:57
ЦБ лишил лицензий два банка
18:06
Еж покусал москвичку и ее пятилетнего сына
17:51
Миллиардеру-нефтянику утвердили смертный приговор
17:45
Съезд "Единой России" обновил руководство партии
17:13
На МКАД аварийно сел вертолет (видео)
16:54
Певица Пелагея впервые стала мамой
16:46
"ЕР" предложила россиянам стать хозяевами страны
16:46
Солдат опозорил американскую армию в Польше
16:37
Запад отвел России один день на войну с Британией
16:03
Рогозина обеспокоил ядерный провал Лондона
15:33
Завораживающий Владивосток
15:32
В Москве похолодает до –25

Самое читаемое

В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
Блоги

Мнение: BMW i8 – будущее уже здесь

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Как и произведения писателей-фантастов, BMW i8 – смелая попытка заглянуть в будущее. Несмотря на то, что от вождения этой машины у меня остались только хорошие эмоции, и каждый встречный сверлил меня и автомобиль глазами, BMW i8 – пока очень нишевый автомобиль, которому не светит широкое распространение. Таким его делают те 10 миллионов рублей, на которые нужно раскошелиться, чтобы прикоснуться к будущему.
прочитано 521 раз

За эти деньги можно купить много чего интересного, включая пару-тройку весьма неплохих авто. Хотел бы я себе такой автомобиль? Конечно да. Купил бы я его себе? Конечно нет. Почему – в новом эксклюзивном обзоре для Dni.ru.

Начну сразу с главного. Гитара в багажник не влезла. И даже пол-гитары. Но это абсолютно не имеет значения, потому что BMW i8 – это сказка. Торжество дизайна и разума. Это эффективность и продуманность, красота и мощь. Это автомобиль, который нам обещали писатели-фантасты. Это машина, на которой должен ездить человек XXI века. Если сможет в нее влезть, конечно.

фото: Станислав Васильев

Перед инженерами из Баварии стояла любопытная задача: сохранить узнаваемость бренда, и в то же время сделать абсолютно футуристический автомобиль. Как по мне, эта задача была выполнена с блеском. Фирменные “ноздри”, рисунок фар – этого достаточно, чтобы фанатам марки не понадобился шильдик.

Фото: Родион Газманов

И вообще, если кто-то скажет вам, что BMW i8 не представляет из себя ничего особенного, остерегайтесь его. Возможно он маньяк. Ну или как минимум, у него абсолютно атрофировано чувство прекрасного, ибо не восторгаться этим автомобилем может только абсолютный сухарь. Силуэт суперкара. Слово “аэродинамика”, дважды подчеркнутое жирным красным маркером – вот что такое BMW i8. Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,26 (что кстати, не является самым лучшим в сегменте показателем: Mercedes CLA Blue Efficiency показывает 0,23. Хотя “Гелик” – уже 0,54). В любом случае, лучше i8 на стоянке может выглядеть только i8 в движении.

фото: Станислав Васильев

Шасси и подвеска здесь выполнены из алюминия, а двери и крыша – из поликарбоната. Благодаря этому, автомобиль весит меньше полутора тонн. В сочетании с двумя электрическими и одним бензиновым двигателем, суммарной мощностью в 362 лошадиные силы, характер у BMW i8 получился просто взрывным. Несмотря на то, что этот летательный аппарат на колесах достался мне в снежную и холодную пору, удовольствие я получил, даже не стирая резину о горячий летний асфальт. Да и выглядит на фоне нашей зимней вечной мерзлоты эта машина абсолютно волшебно.

фото: Станислав Васильев

Вид сзади тоже не подкачал. Вообще, визуально – это просто машина мечты. Так ли волшебна i8 внутри? Не так. Первая проблема – залезть в машину. Я вешу 70 килограммов при росте в 170 см, и в моем случае размещение своей относительно небольшой тушки в автомобиле проблемой не стало. А вот забраться на водительское сиденье не испачкавшись – проблема.

фото: Евгений Сафронов

Мое ноу-хау – сесть пятой точкой на высокий бортик и аккуратно сползти с него на сиденье, предварительно подняв ноги. Таким образом брюки останутся чистыми. Девушка с пассажирского сиденья без посторонней помощи выбраться из футуристического плена i8 не сможет. Проверено неоднократно.

Фото: Родион Газманов

Признаюсь, открывая дверь этой машины, я ждал чего-то особенного. Я ждал, что содержание красотки i8 окажется не хуже, чем обертка. Меня ждало жестокое разочарование, ибо в том, что касается интерьера, немцы сделали ставку на консерватизм.

Фото: Родион Газманов

Сзади же сделали ставку на лилипутов. Потому что ни один человек нормальной комплекции тут нормально не сядет. И вот он я, пытающийся на заднем сиденье разместиться.

Фото: Родион Газманов

Кстати, если бы не голубой ободок вокруг эмблемы BMW на руле и такого же цвета подсветка некоторых элементов салона, то никакого принципиального отличия от начинки салона других моделей этой марки и не было бы. Все было бы похоже на обычный интерьер BMW, если бы не кнопка e-drive, которая отключает бензиновый двигатель, оставляя только два электрических. Но вот только заряда в таком режиме хватает всего километров на тридцать.

Фото: Родион Газманов

Экран и интерфейс бортового компьютера тоже ничего кардинально нового не предлагают. С другой стороны, и привыкать не к чему, ибо все это я уже видел. А вот приборная панель сделана с “нуля”, и никаких отсылок к интерфейсам “пятерки”, “семерки” или X6, например, не создает.

Фото: Родион Газманов

Средний расход по компьютеру у меня получился 9,1 литров на 100 км, и это ну никак не приближается к заявленному показателю 2,1. Ну да ладно, оставим это на совести производителя. Все-таки все самое интересное у этой машины снаружи.

Фары здесь светодиодные, и в качестве отдельной опции – лазерные. Видно ярко, видно далеко. Да и выглядит, конечно, на все свои десять миллионов.

Фото: Евгений Сафронов

Непременный атрибут электрокара – электрическая зарядка. Крышек для заправки здесь две: первая – это стандартное отверстие бензобака, куда заливается 98-й бензин. Вторая скрывает под собой гнездо для подключения зарядного устройства, питающегося от простой домашней розетки на 220 вольт. Во время зарядки, гнездо подсвечивается синим, а когда машина уже заряжена – зеленым. В этом есть что-то космическое. Да и вообще, когда приезжаешь домой и буднично ставишь машину на зарядку, понимаешь, что живешь в будущем.

фото: Евгений Сафронов

Привод здесь полный, но при разгоне на скользкой дороге задние колеса таки может вынести, так что будьте аккуратны. Разгоняется этот аппарат очень впечатляюще. И вжимает в сиденье очень даже по взрослому. А вот руль на высокой скорости мягковат. Я ожидал большего ощущения дороги, чем получил в этой машине. Подвеска же для суперкара подобного класса наоборот, мягкая. Хотя на вхождение машины в повороты это не повлияло. Никаких лишних кренов, все четко и правильно. А еще эту машину хочется постоянно мыть, потому что, еще раз повторюсь, смотрится она сногсшибательно.

фото: Евгений Сафронов

Вернемся в салон, чтобы раздать еще пару "плюх" за дело. Связь с телефоном периодически слетает, а при подключении iPhone к USB гнезду, прибор почти не заряжается. Использование же спрятанной под подлокотником розетки на 12 вольт чревато: что бы ты не засуну в эту розетку, подлокотник уже не закроется. Зачем так издеваться над людьми - черт его знает.

Фото: Родион Газманов

Звук здесь… ммм… не особо впечатляет. Неплохо, но не более того. Да и настраивать тут особо нечего. Послушав, я немного поднял верхние частоты, чтобы повысить читаемость. А вот абсолютным новшеством для меня явилось решение инженеров подучить относительно негромкий 1,5-литровый мотор так, чтобы водитель его лучше слышал. А что, “мотора рев для нас звучит как музыка”! Слышать как ревет мотор, когда ты вжимаешь педаль газа в пол – очень важно в таком автомобиле. А музыку мы и дома можем послушать.

В общем, BMW i8 – это добрая сказка о будущем, в которую очень хочется верить. Но получается ли у вас поверить в то, что через 10-15 лет мы все будем ездить на таких? Знаю, очень хочется, но нет.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

23 января 2017, 13:53

комментарии

Политика

Трамп приготовил суровую месть для Порошенко
Савченко призналась в "договорняке" с Тимошенко
Мизулина бросила Миронова
Трамп избавился от любимого ковра Обамы

Шоу-бизнес

Черный понедельник звезды "Дома-2"
Судьба проекта "Дом-2" решена
Бородина похвасталась новыми губами
Грудь 68-летней Ирины Винер произвела фурор

Проишествия

Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки
У охранника "Газпрома" украли "золотой" унитаз
На МКАД аварийно сел вертолет (видео)
Смертельное ДТП с автобусом с детьми произошло в Италии

Lifestyle

Самые кассовые фильмы XXI века
Худеем после праздников: правильный рацион
Основатель известной рок-группы скончался во сне
Юлия Высоцкая попала в "Рай"
Гороскоп

Молодой любовник много лет добивался Ротару

В ближайшее время 69-летняя певица уйдет с головой в новые отношения

Шоу-бизнес

Варнаве сделали тяжелую операцию в Америке

Жениху пришлось выхаживать и кормить с ложечки звезду Comedy Woman
Шоу-бизнес

Новые откровения оскандалившейся Прокловой

Популярная российская актриса рассказала о личной жизни
Шоу-бизнес

Бородина похвасталась новыми губами

Ведущую осудили за страшный make-up

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару
Брежнева родит Меладзе сына
Дочь займет место Трампа в президентском кресле

Фоторепортажи

Соблазнительные ведущие музыкальных каналов
Завораживающий Владивосток
Страстный поцелуй Мишель Обамы и Меланьи Трамп
Что годы сделали с Волочковой

Спорт

Предатель Родченков: Путин требовал утопить Сочи в допинге
Фуркад устроил демарш из-за "дела России"
Раненого Роналду поймали фотографы
Информатора нового допингового скандала назвали обиженным

Регионы

Россияне начали покупать бензин по талонам
Полуголая должница на морозе покусала приставов (видео)
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
Уралец похитил школьницу ради дозы
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru