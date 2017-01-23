Мнение: BMW i8 – будущее уже здесь

Как и произведения писателей-фантастов, BMW i8 – смелая попытка заглянуть в будущее. Несмотря на то, что от вождения этой машины у меня остались только хорошие эмоции, и каждый встречный сверлил меня и автомобиль глазами, BMW i8 – пока очень нишевый автомобиль, которому не светит широкое распространение. Таким его делают те 10 миллионов рублей, на которые нужно раскошелиться, чтобы прикоснуться к будущему.

За эти деньги можно купить много чего интересного, включая пару-тройку весьма неплохих авто. Хотел бы я себе такой автомобиль? Конечно да. Купил бы я его себе? Конечно нет. Почему – в новом эксклюзивном обзоре для Dni.ru.

Начну сразу с главного. Гитара в багажник не влезла. И даже пол-гитары. Но это абсолютно не имеет значения, потому что BMW i8 – это сказка. Торжество дизайна и разума. Это эффективность и продуманность, красота и мощь. Это автомобиль, который нам обещали писатели-фантасты. Это машина, на которой должен ездить человек XXI века. Если сможет в нее влезть, конечно.

Перед инженерами из Баварии стояла любопытная задача: сохранить узнаваемость бренда, и в то же время сделать абсолютно футуристический автомобиль. Как по мне, эта задача была выполнена с блеском. Фирменные “ноздри”, рисунок фар – этого достаточно, чтобы фанатам марки не понадобился шильдик.

И вообще, если кто-то скажет вам, что BMW i8 не представляет из себя ничего особенного, остерегайтесь его. Возможно он маньяк. Ну или как минимум, у него абсолютно атрофировано чувство прекрасного, ибо не восторгаться этим автомобилем может только абсолютный сухарь. Силуэт суперкара. Слово “аэродинамика”, дважды подчеркнутое жирным красным маркером – вот что такое BMW i8. Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,26 (что кстати, не является самым лучшим в сегменте показателем: Mercedes CLA Blue Efficiency показывает 0,23. Хотя “Гелик” – уже 0,54). В любом случае, лучше i8 на стоянке может выглядеть только i8 в движении.

Шасси и подвеска здесь выполнены из алюминия, а двери и крыша – из поликарбоната. Благодаря этому, автомобиль весит меньше полутора тонн. В сочетании с двумя электрическими и одним бензиновым двигателем, суммарной мощностью в 362 лошадиные силы, характер у BMW i8 получился просто взрывным. Несмотря на то, что этот летательный аппарат на колесах достался мне в снежную и холодную пору, удовольствие я получил, даже не стирая резину о горячий летний асфальт. Да и выглядит на фоне нашей зимней вечной мерзлоты эта машина абсолютно волшебно.

Вид сзади тоже не подкачал. Вообще, визуально – это просто машина мечты. Так ли волшебна i8 внутри? Не так. Первая проблема – залезть в машину. Я вешу 70 килограммов при росте в 170 см, и в моем случае размещение своей относительно небольшой тушки в автомобиле проблемой не стало. А вот забраться на водительское сиденье не испачкавшись – проблема.

Мое ноу-хау – сесть пятой точкой на высокий бортик и аккуратно сползти с него на сиденье, предварительно подняв ноги. Таким образом брюки останутся чистыми. Девушка с пассажирского сиденья без посторонней помощи выбраться из футуристического плена i8 не сможет. Проверено неоднократно.

Признаюсь, открывая дверь этой машины, я ждал чего-то особенного. Я ждал, что содержание красотки i8 окажется не хуже, чем обертка. Меня ждало жестокое разочарование, ибо в том, что касается интерьера, немцы сделали ставку на консерватизм.

Сзади же сделали ставку на лилипутов. Потому что ни один человек нормальной комплекции тут нормально не сядет. И вот он я, пытающийся на заднем сиденье разместиться.

Кстати, если бы не голубой ободок вокруг эмблемы BMW на руле и такого же цвета подсветка некоторых элементов салона, то никакого принципиального отличия от начинки салона других моделей этой марки и не было бы. Все было бы похоже на обычный интерьер BMW, если бы не кнопка e-drive, которая отключает бензиновый двигатель, оставляя только два электрических. Но вот только заряда в таком режиме хватает всего километров на тридцать.

Экран и интерфейс бортового компьютера тоже ничего кардинально нового не предлагают. С другой стороны, и привыкать не к чему, ибо все это я уже видел. А вот приборная панель сделана с “нуля”, и никаких отсылок к интерфейсам “пятерки”, “семерки” или X6, например, не создает.

Средний расход по компьютеру у меня получился 9,1 литров на 100 км, и это ну никак не приближается к заявленному показателю 2,1. Ну да ладно, оставим это на совести производителя. Все-таки все самое интересное у этой машины снаружи.

Фары здесь светодиодные, и в качестве отдельной опции – лазерные. Видно ярко, видно далеко. Да и выглядит, конечно, на все свои десять миллионов.

Непременный атрибут электрокара – электрическая зарядка. Крышек для заправки здесь две: первая – это стандартное отверстие бензобака, куда заливается 98-й бензин. Вторая скрывает под собой гнездо для подключения зарядного устройства, питающегося от простой домашней розетки на 220 вольт. Во время зарядки, гнездо подсвечивается синим, а когда машина уже заряжена – зеленым. В этом есть что-то космическое. Да и вообще, когда приезжаешь домой и буднично ставишь машину на зарядку, понимаешь, что живешь в будущем.

Привод здесь полный, но при разгоне на скользкой дороге задние колеса таки может вынести, так что будьте аккуратны. Разгоняется этот аппарат очень впечатляюще. И вжимает в сиденье очень даже по взрослому. А вот руль на высокой скорости мягковат. Я ожидал большего ощущения дороги, чем получил в этой машине. Подвеска же для суперкара подобного класса наоборот, мягкая. Хотя на вхождение машины в повороты это не повлияло. Никаких лишних кренов, все четко и правильно. А еще эту машину хочется постоянно мыть, потому что, еще раз повторюсь, смотрится она сногсшибательно.

Вернемся в салон, чтобы раздать еще пару "плюх" за дело. Связь с телефоном периодически слетает, а при подключении iPhone к USB гнезду, прибор почти не заряжается. Использование же спрятанной под подлокотником розетки на 12 вольт чревато: что бы ты не засуну в эту розетку, подлокотник уже не закроется. Зачем так издеваться над людьми - черт его знает.

Звук здесь… ммм… не особо впечатляет. Неплохо, но не более того. Да и настраивать тут особо нечего. Послушав, я немного поднял верхние частоты, чтобы повысить читаемость. А вот абсолютным новшеством для меня явилось решение инженеров подучить относительно негромкий 1,5-литровый мотор так, чтобы водитель его лучше слышал. А что, “мотора рев для нас звучит как музыка”! Слышать как ревет мотор, когда ты вжимаешь педаль газа в пол – очень важно в таком автомобиле. А музыку мы и дома можем послушать.



В общем, BMW i8 – это добрая сказка о будущем, в которую очень хочется верить. Но получается ли у вас поверить в то, что через 10-15 лет мы все будем ездить на таких? Знаю, очень хочется, но нет.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru