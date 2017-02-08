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Следователь из Барвихи устроила гонки на льду
На кадрах, снятых одним из очевидцев, видно, что на службу дамы приезжают на шикарных автомобилях. Так, 26-летний следователь Татьяна Пекарева водит Infiniti EX 35 стоимостью более двух миллионов рублей.
Кроме того, сотрудник правопорядка на досуге занимается стритрейсингом и выкладывает в соцсети ролики, как ее машина дрифтует на льду в Одинцовском районе, передает Life.ru. Зарабатывает Татьяна не слишком много, чтобы иметь развлечения такого рода, – около 60 тысяч рублей в месяц.
Любовь следователя к дорогим иномаркам разделяет и 32-летняя Наталья Солдатенкова – завхоз в ОВД. Каждое утро дама подъезжает на работу на Infiniti Q50 стоимостью два миллиона рублей. Как подчеркивает издание, доход у сотрудницы полиции при этом весьма скромный – 35 тысяч рублей.
А 42-летняя Ирина Кирдяпкина, работающая в отделе кадров ОВД, предпочитает Nissan X-Trail за полтора миллиона. Зарплата специалиста – 40 тысяч рублей в месяц.
Отметим, что экстремальные увлечения сотрудниц полицейского отдела Барвихи уже привлекли внимание главного управления МВД Московской области. Сейчас информация о возможных гонках женщин проверяется, передает РИА Новости.
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