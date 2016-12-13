Оператор гонок на красном Hummer оказалась чиновницей

Автором видео гонок на красном Hummer по газонам рядом с МГУ имени Ломоносова оказался сотрудник инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) России по Москве Динара Е. Увлекающаяся машинами девушка в социальных сетях известна под никнеймом dinarka070.

Старший налоговый инспектор Динара Е. работает в отделе камеральных проверок, сообщает Life.ru. В ее служебные обязанности входит изъятие документов и анализ налоговой и бухгалтерской отчетности компании.



В ИФНС подтвердили, что в их штате числится сотрудник с именем увлекающейся гонками девушки. Отметим, что в собственности старшего налогового инспектора автомобиль Mazda 6 с цифровым номером 070 (который упоминается в никнейме Динары).

В социальных сетях девушка периодически публикует фотографии и видео с гонок на Смотровой площади. Видеозапись с красным Hummer через некоторое время после публикации Динары появилась в аккаунте Rich Russian Kids ("Богатые русские дети") со ссылкой на dinarka070. Однако после того, как СМИ заинтересовались Instagram налогового инспектора, она удалила ролик со своей страницы.

"Всем, кто с утра пытается со мной связаться по поводу красного Hummer H1 у МГУ. Хочу обратить внимание каждого, кто пытается опорочить и оклеветать мое имя перед общественностью. Я обращусь в суд с иском о клевете и возмещении мне денежных средств за причиненный моральный вред", – написала Динара в социальной сети.

Место встречи не изменить �� Фото опубликовано @dinarka070 Ноя 12 2016 в 1:04 PST

Напомним, Hummer красного цвета двигался по тротуару около МГУ, а затем выехал на газон. В салоне было несколько пассажиров. Впоследствии водитель машины Алексей Смагин был приговорен к административному аресту сроком на 14 суток. Мужчина объяснил, что на "поступок его побудила проверка каких-то ходовых качеств автомобиля".