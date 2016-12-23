Пьяный бывший омоновец проехал сквозь терминал аэропорта

В Казани разбирают инцидент, который произошел в международном аэропорту. Там водитель за рулем ВАЗ-2115 на полном ходу въехал в здание пассажирского терминала.

Громкое ЧП с участием нетрезвого водителя случилось минувшей ночью в столице Татарстана. Мужчина, находивший за рулем автомобиля ВАЗ-2115 на большой скорости пробил стеклянную стену пассажирского терминала 1А международного аэропорта Казани и проехал сквозь него через зал ожидания.

При этом полицейские, сотрудники охраны и ДПС пришли в полное замешательство. На видео с места происшествия видно, что правоохранители пытались остановить автомобиль, но преградить путь лихачу не смогли.

Примечательно, что стрельбу по колесам стражи порядка не применили. Нарушитель как ни в чем ни бывало лавировал между стойками регистрации, пунктами проверки багажа, витринами магазинов и кафе. На кадрах ролика видно, как пассажиры на его пути еле успевают отскочить в стороны.

Вы извините, но эта музыка просто создана для этого видоса pic.twitter.com/k3GJqY713F — Новости. Как есть (@nourlnews) 22 декабря 2016 г.

В итоге автомобиль "Жигули" пересек всю территорию терминала. Шокированные пассажиры наблюдали, как он выкатился через двери на привокзальную площадь и там заглох, врезавшись в ресторан.

На кадрах ролика видно, что водителя окружили сотрудники полиции и ДПС. По информации правоохранительных органов, при задержании нарушитель порядка пытался оказать сопротивление полицейским с помощью предмета, похожего на нож.

Выяснилось, что лихач оказался на территории аэропорта в результате погони за ним сотрудников ГИБДД. Сообщалось, что полицейские в центре Казани остановили машину, водитель которой показался им нетрезвым.

Вместо того, чтобы предъявить документы, он нажал на газ и попытался скрыться. Правоохранители 20 километров гнались за "Жигулями" нарушителя от центра города по трассе Казань – Оренбург. Затем автомобиль свернул в сторону международного аэропорта Казани и свободно въехал на территорию пассажирского терминала.

Несмотря на то, что погоня продолжалась более получаса, в казанском аэропорту о нарушителе ничего не знали. План "Перехват" никто не объявлял.

По мнению кандидата юридических наук, эксперта по безопасности Евгения Черноусова, в этом состояла главная ошибка сотрудников полиции. "Ведь не исключено, что это мог быть террорист. Вот что здесь опасно. Сотрудники полиции, по закону "О полиции", имеют право применять огнестрельное оружие. Они не стреляли ни по колесам, вообще не приняли никаких мер", – приводит слова специалиста по безопасности "Первый канал".

По словам начальника отделения общественных связей УТ МВД России по ПФО Светланы Яписовой, личность задержанного уже установлена. За рулем машины находился бывший следователь УВД из Набережных Челнов.

Как выяснили полицейские, в настоящее время задержанный 40-летний лихач работает частным детективом. За руль сел в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, в бардачке нашли сверток, с веществом похожим на наркотик.

"От медицинского освидетельствования он отказался, хотя внешне сразу было понятно, что мужчина пьян, – добавила Яписова. — Сейчас проводится разбирательство, водителя опрашивает полиция. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение".

По информации источника в правоохранительных органах, уголовные дела могут быть возбуждены по двум статьям, связанным с повреждением имущества и покушением на жизнь сотрудника полиции. Ущерб оценили в шесть миллионов рублей.

В настоящий момент транспортная прокуратура проводит проверку действий сотрудников полиции. Следствию также предстоит установить, по чьей вине лихач беспрепятственно проник на территорию аэропорта. По словам пресс-секретаря Приволжской транспортной прокуратуры Майи Ивановой, Татарская транспортная прокуратура проведет проверку на предмет террористической защищенности аэропорта, а именно терминала 1А.

Тем временем начальник пресс-службы МВД по Республике Татарстан Ленар Давлетшин рассказал агентству “Говорит Москва”, почему инспекторы ГИБДД не применили оружие в отношении неадекватного водителя, устроившего автогонки по аэропорту Казани.



В соответствии с частью 6 статьи 23 федерального закона о полиции, сотрудники ДПС не применяли оружие в связи с тем, что могли пострадать случайные люди. И был задержан он уже на территории аэропорта, потому что там оживленная везде дорога, машины ездят.

Напомним, недавно москвич Алексей Смагин был арестован на 14 суток за гонки на внедорожнике, устроенные на территории МГУ. Dni.Ru. также писали о 22-летней лихачке Маре Багдасарян, на счету которой 16 злостных нарушений правил дорожного движения. В частности, девушка считается виновной в аварии на Кутузовском проспекте, в результате которой погиб 18-летний юноша.

Тем временем в России появляется все больше общественных движений, направленных на борьбу с дорожными хулиганами. По мнению экспертов, эта тенденция наглядно демонстрирует, что с любыми негативными явлениями могут бороться не толь ко правоохранительные органы, но и обычные граждане.