Пьяный бывший омоновец проехал сквозь терминал аэропорта

Лужков попал в реанимацию Пресс-конференция Путина Гонения на российский спорт Новый год 2017 "Дом-2"
Авто

Звезда "Дивергента" попала в аварию

Машина известного актера перевернулась в результате ДТП
Авто

Водителей лишат машин за долг в 3 тысячи рублей

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД проверят законопослушность москвичей
партнеры
Суббота 24 декабря
Лента новостей
14:57
В Москве зарезали 12-летнюю девочку
13:31
Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН
13:02
В Малайзии сорвался с обрыва пассажирский автобус
12:47
Меркель застукали в супермаркете с картошкой
12:17
"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за проблем у Sukhoi Superjet
12:15
"Принцесса Лея" пережила инфаркт
11:44
Наводнение в Индонезии разрушило десятки тысяч домов
11:36
Караулова выходит замуж
11:07
Самолет с Рогозиным сел в Кишиневе после нескольких попыток
10:51
Боксер Поветкин пойдет под суд за допинг
10:28
В США обвинили Порошенко в коррупции
10:11
В Москве вспыхнул завод с пластиком
21:54
Бывшему главе таможни Бельянинову вернули изъятые деньги
21:31
Муж Ваенги сбежал из больницы
21:17
Госдума декриминализиует побои
21:16
В Подмосковье хулигана избили за нападение на девушку (видео)
20:57
В Брюсселе к зданию Турецкой федерации подбросили бомбу
20:50
Тренера предательницы Степановой дисквалифицировали за допинг
20:48
Мария Шукшина обрыдалась от щемящего письма
20:35
Трампу понравилось рождественское послание Путина
20:28
На юге Москвы преступники похитили ребенка
20:24
В Алеппо отправили батальон военной полиции России
20:24
В Театре наций прошла премьера чеховского "Иванова"
20:05
Эдита Пьеха получила серьезную травму
19:45
В Москве похоронили Вячеслава Шалевича
19:27
США расширили санкции против России
19:22
На севере Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр
19:10
Развод Анисиной и Джигурды оказался фикцией
19:07
Путин рассказал о главном
19:05
Белых после ареста поправился на 20 килограммов
19:00
Лазарев: Я счастлив быть папой и воспитывать сына
18:54
Беллу Хадид признали моделью года
18:50
Авербух о фиаско Киркорова в "Ледниковом периоде"
18:48
Лоза о поступке Фомина: За это надо сажать!
18:39
На севере Петербурга загорелся трамвай (видео)
18:20
Известный российский актер женился на фотографе
18:15
Лужков смог сказать о своей страшной болезни
18:07
Бузова упала в обморок на сцене (видео)
18:05
Всемирный День террориста
17:55
В Останкинской телебашне случился пожар
17:55
Солнце из "Дома-2" стала мамой
17:38
Первый вопрос Лужкова после клинической смерти был о гречке
17:28
В Подмосковье пройдет турнир по теннису евроуровня
17:22
В доме в центре Петербурга обрушилась шахта лифта
17:22
В уфимских больницах предлагают выжить на 50 рублей в день
17:20
Стареющая Самбурская сдает свои позиции
17:19
Путин: Кто выше сидит, тот дальше смотрит
17:09
Пригожин о сыне Лазарева
17:01
Батурина вместе с дочерью приехала к умирающему Лужкову
16:54
Спецслужбы проводят антитеррористическую операцию в Москве
16:40
В Москве прошел форум "Инфраструктурные проекты России"
16:22
Боевики захватили самолет ради сына Каддафи
16:13
Как звезды нарядили елки
16:12
Бывшую жену Малинина сразили наповал на шоу
16:10
ОП предложила узаконить донабор в наблюдательные комиссии
16:05
Лужков перенес клиническую смерть
15:54
Пресс-конференцию Путина обставили как концерт рок-звезды
15:50
Новикова посадили под домашний арест
15:48
Путин высказался о конфликте Михалкова с Ельцин Центром
15:35
Допинговый скандал добрался до лучших лыжников России
15:29
Врачи борются за жизнь Лужкова
15:22
Главные опасности новогодней благотворительности
15:18
Простое решение денежных вопросов
15:15
Анна Калашникова: Я всегда готова к аресту
15:10
Красивая журналистка спросила Путина о детях
15:00
Скинхед Колючка засунул труп девушки в трубу
14:50
Путин назвал Родченкова негодяем
14:48
Света Светикова экстремально похудела
14:43
Порнозвезду изнасиловали во время съемок
14:33
Значение имени Никита
14:29
Полиция устроила погоню за опьяненным Фоминым
14:27
Аврил Лавин поссорилась с Цукербергом из-за бывшего мужа
14:00
Похитители угрожают взорвать самолет на Мальте
13:57
Гнусавый переводчик Путина насмешил россиян
13:56
Володин: Спикер ПАСЕ приедет в Москву в январе
13:56
Собянин уволил главу Коптево за любовь к фотошопу
13:44
Президент России поддержал отмену виз ЕС для Украины
13:26
Президент нарушил планы Пескова
13:26
Скандальный Новиков пригрозил клеветникам
13:24
Президент рассказал о противостоянии с ПРО
13:21
Кудрявцева показала интимные действия молодого мужа
13:14
Митя Фомин поплатился за неадекватное поведение
13:10
Президент: Я не разговаривал с Улюкаевым
13:04
Двулапая кошка пленила соцсети
13:03
Президент подшутил над американским журналистом
13:00
Тайные дети артистов
12:49
Партнер скандального шансонье Новикова арестован
12:48
Путин: Куда же мы без татар
12:45
Жванецкий оказался любовником Костюшкиной
12:37
Как понравиться Путину
12:37
Полиция убила подозреваемого в атаке на ярмарку в Берлине
12:36
Иностранца убили в Москве из-за 50 тысяч
12:33
Дарт Вейдер ограбил банк в США
12:21
После Нового года в Москве ограничат продажу алкоголя
12:18
Новый роман Сергея Лазарева
12:04
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Трансляция
11:51
У Путина кормят беляшами и пирогами
11:49
Внук Сталина умер с книгой "Мой дед – святой!" в руках
11:46
Избитый в Москве иностранец умер от перелома шеи
11:45
Вместо Савченко рупором Киева будет друг Яроша

Самое читаемое

Анжелика Варум: Родила чуть более полугода назад
Свадебные фото Кабаевой появились в Сети
У Хворостовского обнаружили новую болезнь
Жуткая смерть пассажира парализовала столичное метро
Полиция пресекла провокации Летучей
Авто

Пьяный бывший омоновец проехал сквозь терминал аэропорта

Аэропорт в Казани, Татарстан. Фото: GLOBAL LOOK press\Serguei Fomine
В Казани разбирают инцидент, который произошел в международном аэропорту. Там водитель за рулем ВАЗ-2115 на полном ходу въехал в здание пассажирского терминала.
прочитано 2430 раз

Громкое ЧП с участием нетрезвого водителя случилось минувшей ночью в столице Татарстана. Мужчина, находивший за рулем автомобиля ВАЗ-2115 на большой скорости пробил стеклянную стену пассажирского терминала 1А международного аэропорта Казани и проехал сквозь него через зал ожидания. 

ПО ТЕМЕ

Россия объявила войну мажорам-лихачам

В Москве запустили новую систему борьбы с лихачами

У сына топ-менеджера ЛУКОЙЛа отняли Gelandewagen

При этом полицейские, сотрудники охраны и ДПС пришли в полное замешательство. На видео с места происшествия видно, что правоохранители пытались остановить автомобиль, но преградить путь лихачу не смогли.

Примечательно, что стрельбу по колесам стражи порядка не применили. Нарушитель как ни в чем ни бывало лавировал между стойками регистрации, пунктами проверки багажа, витринами магазинов и кафе. На кадрах ролика видно, как пассажиры на его пути еле успевают отскочить в стороны.

 

 

В итоге автомобиль "Жигули" пересек всю территорию терминала. Шокированные пассажиры наблюдали, как он выкатился через двери на привокзальную площадь и там заглох, врезавшись в ресторан.

На кадрах ролика видно, что водителя окружили сотрудники полиции и ДПС. По информации правоохранительных органов, при задержании нарушитель порядка пытался оказать сопротивление полицейским с помощью предмета, похожего на нож.

Выяснилось, что лихач оказался на территории аэропорта в результате погони за ним сотрудников ГИБДД. Сообщалось, что полицейские в центре Казани остановили машину, водитель которой показался им нетрезвым.

Вместо того, чтобы предъявить документы, он нажал на газ и попытался скрыться. Правоохранители 20 километров гнались за "Жигулями" нарушителя от центра города по трассе Казань – Оренбург. Затем автомобиль свернул в сторону международного аэропорта Казани и свободно въехал на территорию пассажирского терминала.

Несмотря на то, что погоня продолжалась более получаса, в казанском аэропорту о нарушителе ничего не знали. План "Перехват" никто не объявлял.

По мнению кандидата юридических наук, эксперта по безопасности Евгения Черноусова, в этом состояла главная ошибка сотрудников полиции. "Ведь не исключено, что это мог быть террорист. Вот что здесь опасно. Сотрудники полиции, по закону "О полиции", имеют право применять огнестрельное оружие. Они не стреляли ни по колесам, вообще не приняли никаких мер", – приводит слова специалиста по безопасности "Первый канал".

По словам начальника отделения общественных связей УТ МВД России по ПФО Светланы Яписовой, личность задержанного уже установлена. За рулем машины находился бывший следователь УВД из Набережных Челнов.

Как выяснили полицейские, в настоящее время задержанный 40-летний лихач работает частным детективом. За руль сел в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, в бардачке нашли сверток, с веществом похожим на наркотик.

"От медицинского освидетельствования он отказался, хотя внешне сразу было понятно, что мужчина пьян, – добавила Яписова. — Сейчас проводится разбирательство, водителя опрашивает полиция. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение".

По информации источника в правоохранительных органах, уголовные дела могут быть возбуждены по двум статьям, связанным с повреждением имущества и покушением на жизнь сотрудника полиции. Ущерб оценили в шесть миллионов рублей.

В настоящий момент транспортная прокуратура проводит проверку действий сотрудников полиции. Следствию также предстоит установить, по чьей вине лихач беспрепятственно проник на территорию аэропорта. По словам пресс-секретаря Приволжской транспортной прокуратуры Майи Ивановой, Татарская транспортная прокуратура проведет проверку на предмет террористической защищенности аэропорта, а именно терминала 1А. 

Тем временем начальник пресс-службы МВД по Республике Татарстан Ленар Давлетшин рассказал агентству “Говорит Москва”, почему инспекторы ГИБДД не применили оружие в отношении неадекватного водителя, устроившего автогонки по аэропорту Казани.

В соответствии с частью 6 статьи 23 федерального закона о полиции, сотрудники ДПС не применяли оружие в связи с тем, что могли пострадать случайные люди. И был задержан он уже на территории аэропорта, потому что там оживленная везде дорога, машины ездят.

Напомним, недавно москвич Алексей Смагин был арестован на 14 суток за гонки на внедорожнике, устроенные на территории МГУ. Dni.Ru. также писали о 22-летней лихачке Маре Багдасарян, на счету которой 16 злостных нарушений правил дорожного движения. В частности, девушка считается виновной в аварии на Кутузовском проспекте, в результате которой погиб 18-летний юноша.

Тем временем в России появляется все больше общественных движений, направленных на борьбу с дорожными хулиганами. По мнению экспертов, эта тенденция наглядно демонстрирует, что с любыми негативными явлениями могут бороться не толь ко правоохранительные органы, но и обычные граждане.

23 декабря 2016, 18:52

комментарии

Политика

Трампу понравилось рождественское послание Путина
Вместо Савченко рупором Киева будет друг Яроша
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
Путин рассказал о главном

Шоу-бизнес

Беременная Гордон cцепилась с Анисиной
Бывший муж лишил Кравец самого дорогого
Любовь Успенская переживает трагедию
Караулова выходит замуж

Проишествия

В Подмосковье хулигана избили за нападение на девушку (видео)
Боевики захватили самолет ради сына Каддафи
Скинхед Колючка засунул труп девушки в трубу
Иностранца убили в Москве из-за 50 тысяч

Lifestyle

В Москве похоронили Вячеслава Шалевича
Путин высказался о конфликте Михалкова с Ельцин Центром
Аврил Лавин поссорилась с Цукербергом из-за бывшего мужа
Ученые: Марципан ядовит
Общество

Красивая журналистка спросила Путина о детях

Девушка покорила всех привлекательностью
Шоу-бизнес

Пригожин о сыне Лазарева

Продюсер высказался о тайном ребенке артиста
Общество

Батурина вместе с дочерью приехала к умирающему Лужкову

Врачи созвали консилиум для обсуждения состояния бывшего мэра столицы
Шоу-бизнес

Бузова упала в обморок на сцене (видео)

Ведущая "Дома-2" потеряла сознание, исполняя хит "Под звуки поцелуев"

Гороскоп

Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки
Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака
Колдуны раскрыли тайны Пелагеи
Дмитрий Тарасов женится в третий раз

Фоторепортажи

Лысая Хаматова предстала перед публикой в бюстгальтере
В Москве раскрыли секреты и тайны звезд
Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
Беллу Хадид признали моделью года

Спорт

Тренера предательницы Степановой дисквалифицировали за допинг
Допинговый скандал добрался до лучших лыжников России
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети (видео)
Как мир отреагировал на притеснение российского биатлона

Регионы

Учительницу музыки уволили за разврат и гей-пропаганду
На месте строительства Керченского моста нашли клад
Пенсионер устроил дебош на борту самолета из-за чертей (видео)
Сын депутата выбил единственный глаз посетителю ночного клуба
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru