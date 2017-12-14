Байкер разбился на МКАД после преследования полицией

На пересечении Коломенского проезда и Каширского шоссе сотрудники ГИБДД заметили мотоциклиста. Он попытался скрыться от сотрудников ДПС после того, как его попросили остановиться. Экипаж отправился в погоню за нарушителем. Через какое-то время к ним присоединились еще три машины дорожной полиции. Сотрудники ДПС хотели окружить байкера, однако тот вел себя неадекватно и пытался протаранить патрульные автомобили, передает телеканал "360". В конечном итоге мотоциклист выехал на МКАД, где не справился с управлением и врезался в следовавшую поблизости машину. Молодой человек погиб. На месте аварии работают сотрудники ДПС.
Темой нового эфира стало состояние телеведущей
Обвал курса могут вызвать несколько факторов
Супруга телеведущего подозрительно располнела
Решение об этом пока не принято