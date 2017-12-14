Байкер разбился на МКАД после преследования полицией

На пересечении Коломенского проезда и Каширского шоссе сотрудники ГИБДД заметили мотоциклиста. Он попытался скрыться от сотрудников ДПС после того, как его попросили остановиться. Экипаж отправился в погоню за нарушителем. Через какое-то время к ним присоединились еще три машины дорожной полиции. Сотрудники ДПС хотели окружить байкера, однако тот вел себя неадекватно и пытался протаранить патрульные автомобили, передает телеканал "360". В конечном итоге мотоциклист выехал на МКАД, где не справился с управлением и врезался в следовавшую поблизости машину. Молодой человек погиб. На месте аварии работают сотрудники ДПС.

