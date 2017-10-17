В Москве открыли для движения Рождественский бульвар

На Рождественском бульваре в Москве завершились работы по капитальному ремонту асфальта. Проезжая часть полностью открыта для движения, передает сетевое издание m24.ru.

Укладка дорожного покрытия стала завершающим этапом благоустройства бульвара. Работы там длились дольше, чем над других улицах Бульварного кольца, из-за строительства коллектора, сообщили в пресс-службе мэра столицы Сергея Собянина.