Известная актриса задержана в Москве

В Москве правоохранители задержали российскую и белорусскую актрису Анну Казючиц. Звезда фильма "Юленька" разъезжала по городу без водительского удостоверения, передает РЕН ТВ.
Артистка отказалась пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. В отношении Казючиц составлен административный протокол. Девушке грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение прав сроком до шести месяцев.
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