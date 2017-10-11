Известная актриса задержана в Москве

В Москве правоохранители задержали российскую и белорусскую актрису Анну Казючиц. Звезда фильма "Юленька" разъезжала по городу без водительского удостоверения, передает РЕН ТВ.

Артистка отказалась пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. В отношении Казючиц составлен административный протокол. Девушке грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение прав сроком до шести месяцев.