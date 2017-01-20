Полицейские оставили водителя без руки

Вопиющий инцидент произошел в центре Великого Новгорода. Сотрудники ДПС в ходе потасовки сломали протез руки водителю-инвалиду.

Видеозапись инцидента попала в интернет. Судя по кадрам, полицейские остановили юношу из-за тонированных стекол и попросили выйти. Однако водитель стал отчаянно сопротивляться. В итоге сотрудники ДПС попытались силой вытащить молодого человека и в результате сломали ему протез руки. По факту происшествия Следственный комитет организовал проверку, сообщается на сайте ведомства.



