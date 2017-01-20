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Полицейские оставили водителя без руки
Видеозапись инцидента попала в интернет. Судя по кадрам, полицейские остановили юношу из-за тонированных стекол и попросили выйти. Однако водитель стал отчаянно сопротивляться. В итоге сотрудники ДПС попытались силой вытащить молодого человека и в результате сломали ему протез руки. По факту происшествия Следственный комитет организовал проверку, сообщается на сайте ведомства.
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