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Наезд Mercedes на трех пешеходов на севере Москвы попал на видео
Автомобиль двигался по шоссе на высокой скорости, сообщает Life.ru. В результате инцидента пострадала семья с ребенком – отец был госпитализирован с переломом шейки бедра, ребенка также доставили в больницу. Женщина отправиться на обследование в медицинское учреждение отказалась.
"Подтверждаем факт наезда на троих пешеходов на севере Москвы на Хорошевском шоссе возле станции метро "Полежаевская", – цитирует РИА Новости представителя столичного управления ГИБДД. Отметим, что автомобилист сбил членов семьи на нерегулируемом пешеходном переходе.
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