"А вам слабо?": владычица дворовых голубей уморила публику диким танцем

В популярной соцсети появился забавный ролик. В кадре смелая россиянка руководит армией голубей. Владычица дворовых птиц сплясала посреди улицы вместе с подопечными. Сплошной позитив!
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", женщина получила расположение пернатых созданий, словно дрессировщица. В порыве дикого танца героиня ролика чуть не сбила проходящую мимо даму. Резвая повелительница устроила настоящее шоу для проезжающих рядом автомобилей.
Видео подняло настроение пользователям Сети. Голубиная предводительница уморила публику своим поведением. "Надо уметь", "Золушка в старости — российская адаптация", "А вам слабо?" — написали комментаторы.