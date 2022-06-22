В России нашли бессмертное способное на криосон живое существо (видео)

В пермской реке сняли на видео редкую амфибию Сибирского Углозуба, который может жить вечно. Находку обнаружили в Добрянском округе. Амфибия искусно пряталась среди травы и водорослей.
"Эта амфибия занесена в Красную книгу Пермского края", – говорится в сообщении.
Сибирского углозуба редко можно встретить. При температуре + 27 существо погибает, даже находясь в тени. Однако ученые, которые изучают амфибию, пришли к выводу, что при определенных условиях она может жить вечно, пишет Ura.ru.
Сибирский углозуб может прожить во время холодов в состоянии анабиоза. Его печень в это время вырабатывает глицерин, который работает как криопротектор. Он не дает замерзнуть крови, внутренним органам, а также питает их.