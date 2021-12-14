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Захватывает дух: идеально прозрачный лед на Байкале сняли на видео

Организатор туров по Байкалу Наталья Бурмейстер поделилась захватывающим видео.
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Погоды, стоящие в районе озера Байкал, уже позволили озеру покрыться первым льдом. Пока он еще пластичен, не так основателен и, что самое завораживающее, практически полностью прозрачен.

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При этом лед на Байкале уже достаточно толстый для того, чтобы выдержать вес человека. Если встать на него, то может возникнуть ощущение, будто завис в воздухе над пропастью. Чтобы люди и за экранами своих компьютеров могли хотя бы приблизительно испытать это чувство, гид Наталья Бурмейстер поделилась своим видео.

Позже лед потеряет свою волшебную консистенцию. Он станет толще, менее пластичным и покроется трещинами, из-за чего перестанет быть таким прозрачным. Впрочем, даже тогда Байкал представляет собой завораживающее зрелище.

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Фото: Alexandr Knyazev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2021, 14:09

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