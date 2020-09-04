В Приморье тайфун вынес на берег "корабль-призрак" (видео)

Тихоокеанский тайфун "Майсак" накрыл побережье Приморского края 3 сентября. Из-за него в регионе наблюдались осадки и сильный ветер, который повалил сотни деревьев во Владивостоке. Причалы оказались размыты. Повреждены многие объекты инфраструктуры. Стихия унесла жизни трех человек, более 50 жителей пострадали.
Также стало известно, что тайфун вынес на берег рыболовецкое судно КНДР, которое было арестовано российскими пограничниками за браконьерство. Во время шторма корабль сорвало с якоря в порту Находки. На судне находились 12 человек. Пока неизвестно, есть ли среди них пострадавшие.
Регион готовится к новому удару стихии. Объявлено штормовое предупреждение. Тайфун вновь обрушится на Приморье 7 и 8 сентября. Режим чрезвычайной ситуации введен в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, а также в Артеме, Владивостоке и Находке.
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