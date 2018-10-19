После двух тайфунов подряд по всей Японии зацвела сакура

В Японии на полгода раньше срока начали распускаться цветы сакуры, передает Пятый канал. Специалисты уверены: это связано с двумя тайфунами, обрушившимися на острова в сентябре. Из-за них в стране установилась необычайно теплая погода, которую растения "расценили" как весеннюю.

Подобные явления бывали и раньше в отдельных районах страны. Сейчас сакура цветет почти на всей территории Японии.