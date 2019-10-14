Мощный тайфун в Японии унес десятки жизней

Ураган унес жизни 40 человек, еще 17 числятся без вести пропавшими. Травмы получили более 200. В затопленных районах ведется эвакуация.
На территории страны уже снят максимальный уровень погодной опасности, но ситуация пока не улучшилась. В столице и близлежащих городах продолжаются наводнения – десятки рек вышли из берегов. Кроме того, высока угроза оползней.
В Токио и его окрестностях более 50 тысяч домов остались без электричества. В 13 префектурах примерно 140 тысяч зданий отключены от водоснабжения, сообщает "ТВ Центр".
Однако есть и хорошие новости. В стране возобновилось железнодорожное и авиасообщение.
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