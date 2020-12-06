"Если бы 2020 год был фейерверком": В Сети появилось видео крупного пожара на рынке с пиротехникой

Как сообщают СМИ, в 8:00 площадь пожара составляла две с половиной тысячи квадратных метров. Позже огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров. Локализовать пожар удалось к 10:55. Пострадавших нет.
В тушении принимали участие 446 человек, отметили в пресс-службе МЧС России. На месте возгорания находились 134 единицы техники. По какой причине произошел пожар, которому присвоили четвертый уровень сложности, будут выяснять специалисты лаборатории. Одна из версий – короткое замыкание.
В соцсетях назвали пожар праздничным, ведь в небе произвольно взрывались ракеты и петарды. "Страшно красиво", "Если бы 2020 год был фейерверком", "Хоть где-то салют дороже, чем в Москве", – пишут интернет-пользователи. Кто-то посчитал пожар в Ростове-на-Дону логичным завершением этого года, который запомнился чередой происшествий.
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