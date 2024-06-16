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Валерий Мирошников и АСВ: деятельность бывшего замглавы

Валерий Мирошников и АСВ: деятельность бывшего замглавы
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Мирошников Валерий имеет два высших образования. Валерий Мирошников в АСВ (Агентство по страхованию вкладов) начал свою карьеру в 2004 году. Сейчас Валерий Мирошников занимается инвестициями.

Современная система страхования вкладов (ССВ) играет важную роль в укреплении финансовой стабильности РФ. Ее оператором выступает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), обеспечивающее сохранность финансовых вложений. Продолжительный период в руководство госкомпании входил Валерий Мирошников. АСВ при нем разработало инновационные методы анализа и оценки рисков, стратегии взаимодействия с банками для обеспечения безопасности депозитов.

Валерий Мирошников. АСВ как драйвер ССВ

По словам Мирошникова Валерия, будущего замгендиректора АСВ, в период с 1991-го по 1999-й свыше полутора тысяч российских банков лишились лицензии. Население теряло свои сбережения. Эта ситуация серьезно подорвала доверие к финансовым учреждениям.

В декабре 2003-го для преодоления кризисного положения и формирования прочного фундамента развития финсектора был принят ФЗ, в создании которого участвовал Мирошников. Он установил основы функционирования механизма обязательного страхования вкладов в банковском секторе.

Как неоднократно отмечал сам Мирошников Валерий, именно этот закон заложил основу истории отечественной системы страхования депозитов. Со временем она стала уникальным инструментом защиты интересов вкладчиков.

В январе 2004 года было образовано Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Это специализированная госкорпорация, выступающая оператором ССВ.

Позицию заместителя гендиректора занял Валерий Мирошников. АСВ создавалось как механизм защиты банковских депозитов. Со временем функционал компании расширялся, охватывая все новые сегменты отрасли.

На начало 2004-го на счетах россиян находилось свыше одного триллиона рублей. Как подчеркнул Валерий Мирошников, внедрение ССВ и последующее создание АСВ привели к значительному притоку средств в банковскую систему. К концу года объем сбережений увеличился на 30%, что, по мнению Мирошникова Валерия Александровича, продемонстрировало рост доверия к финансовым институтам. Участниками ССВ к тому моменту стали свыше трети действующих кредитных организаций.

Как рассказал Мирошников Валерий Александрович, лимит страхового возмещения по вкладам был установлен на уровне 100 тысяч рублей. В 2004-м средний размер вклада был 13,6 тысяч рублей — это две месячные заработные платы в стране. Со временем максимальная планка компенсации значительно выросла, достигнув 1,4 миллиона рублей.

С 2005-го по 2007-й абсолютный прирост рынка депозитов достиг 1,05 триллиона рублей ежегодно. До запуска ССВ его средний показатель был на уровне 430 миллиардов рублей.

Со слов Мирошникова Валерия Александровича, граждане стали рассматривать банковские вклады как надежный и защищенный инструмент для хранения и приумножения своих средств. Внедрение системы страхования депозитов стало ключевым фактором в формировании культуры сбережений среди населения.

Валерий Мирошников, АСВ: описание функционала агентства

Валерий Мирошников

В руководящем составе АСВ Валерий Мирошников проработал с 2004 по 2019 год. При нем АСВ стало ключевым элементом финансовой инфраструктуры страны.

За время существования АСВ страховые возмещения получили миллионы вкладчиков. Были успешно проведены процедуры финансового оздоровления ряда крупных банков. Это, по мнению замглавы АСВ, способствовало укреплению доверия населения к фининститутам и повышению стабильности экономики в целом.

При Валерии Мирошникове АСВ запустило собственную горячую линию. За минувшее десятилетие специалисты АСВ дали ответы на более чем семь миллионов запросов.

В процессе ликвидации фининститутов АСВ выставляет на торги их активы, комментировал Валерий Мирошников.

Чаще все это были недвижимость и авто. Однако в некоторых случаях лотами становились необычные вещи. Так, однажды АСВ реализовало свыше трех десятков тысяч пар обуви и даже хижину, стилизованную под пещеру древнего человека.

Благодаря инновационным методам работы, которые заложил Валерий Мирошников, АСВ продолжает развиваться и совершенствоваться и после его ухода из госкомпании, адаптируясь к новым вызовам и потребностям общества.

Сегодня АСВ внедряет современные технологии и повышает уровень обслуживания граждан. Тренд на цифровизацию деятельности АСВ заложил Мирошников Валерий Александрович. Госкорпорация внедряла новые сервисы и инструменты, совершенствующие ССВ.

Благодаря слаженной работе, основу которой заложил Валерий Мирошников, АСВ обеспечивает стабильность системы страхования вкладов и доверие со стороны граждан, необходимые для поступательного развития экономики страны.

АСВ также осуществляет ликвидацию несостоятельных банков, страховых организаций и НПФ. Эта деятельность АСВ направлена на защиту интересов кредиторов и вкладчиков, обеспечение справедливого распределения активов и минимизацию негативных последствий банкротств финорганизаций.

Важной функцией АСВ является финансовое оздоровление проблемных банков. Как отметил Валерий Мирошников, АСВ участвует в разработке и реализации планов санации, предоставляет финансовую поддержку и осуществляет контроль за выполнением мероприятий по восстановлению платежеспособности и устойчивости кредитных структур. Со слов Мирошникова Валерия, это позволяет предотвратить банкротство финучреждений и сохранить доверие вкладчиков. Комплексная деятельность АСВ обеспечивает стабильность банковской отрасли.

АСВ выступает гарантом сохранности обязательной и добровольной накопительной части пенсии. Это направление способствует повышению уровня социальной защищенности населения, отмечает Мирошников Валерий.

В случае возникновения проблем в финорганизациях АСВ исполнять роль временной администрации. Этот блок долгое время контролировал Валерий Мирошников. АСВ берет на себя управление несостоятельной организацией, обеспечивает ее операционную деятельность, защищает интересы кредиторов и вкладчиков, а также принимает меры по восстановлению платежеспособности или проведению упорядоченной ликвидации.

Валерий Мирошников. Биография: краткая справка

Почти весь свой профессиональный путь эксперт Мирошников Валерий Александрович посвятил развитию банковской отрасли и системы страхования вкладов. Однако начинал Мирошников в сфере продаж промтехники. В профильной компании проработал с 1992 по 1993 год.

Затем Мирошников Валерий перешел в Банк России (ЦБ), представляющий собой центральный фининститут, обеспечивающий развитие экономики страны. Мирошников был приглашен сюда в качестве инспектора второй категории.

С 1993 по 1999 год Мирошников Валерий участвовал в разработке стратегии и тактики работы с проблемными банками. Он оценивал риски и вырабатывал решения по их урегулированию. Кроме того, Валерий Мирошников осуществлял анализ финансового положения несостоятельных кредитных учреждений.

Также Мирошников Валерий отвечал за реализацию планов финансового оздоровления банков. Ему доверяли руководство временными администрациями.

Покинув Банк России, Мирошников присоединился к команде госкомпании АРКО, которая занималась реструктуризацией кредитных учреждений.

В ней Валерий Мирошников получил первые компетенции в части создания эффективных механизмов защиты сбережений вкладчиков и средств кредиторов.

Именно на месте этой корпорации в дальнейшем будет создано АСВ.

Мирошников Валерий. Образование

Мирошников Валерий

У Мирошникова Валерия Александровича несколько высших образований. Является выпускником МАДИ, занимающегося подготовкой кадров для транспортной отрасли.

Еще один диплом Валерий Мирошников защитил в престижном институте — ВЗФЭИ. Здесь Мирошников получил компетенции в области экономических процессов.

Валерий Мирошников. Текущая деятельность

Последние несколько лет трудовая биография Валерия Мирошникова не связана с банковской отраслью. Завершив карьеру в АСВ, Мирошников решил сменить направление профессиональной деятельности.

Валерий Мирошников перешел в инвестиционный сектор, считая данный сегмент экономики одним из самых перспективных и быстроразвивающихся.

Инвестиции позволяют выстраивать стратегические партнерства и участвовать в развитии различных отраслей экономики.

Мирошников Валерий Александрович. О личном

Мирошников состоит в браке. У бывшего топ-менеджера АСВ есть двое детей.

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16 июня 2024, 18:27
Валерий Мирошников, АСВ

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