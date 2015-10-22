Морское ЧП

Сгоревшая в Турции яхта принадлежала украинцам

Информация о том, что в Турции во время стоянки в порту сгорела роскошная яхта, принадлежащая российскому бизнесмену, не подтвердилась. На судне действительно произошел пожар, однако принадлежало оно не россиянину, а двум братьям-предпринимателям с Украины. Информация о том, что в турецком порту в городе Мугла сгорела яхта "Королева Анна" стоимостью порядка шести миллионов долларов стала появляться еще 23 января, однако тогда говорилось, что владельцем роскошного судна выступает некий таинственный предприниматель из России.