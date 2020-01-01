Морское ЧП

Ущерб от повреждения нескольких опор моста в Крым может составить десятки миллионов рублей
На ход строительства мостового перехода через Керченский пролив происшествие не повлияет
Пекин выразил серьезную озабоченность случившимся и потребовал провести детальное расследование
Капитан шельфового судна поддержки Bourbon Liberty 251 был взят в заложники во время нападения в Гвинейском заливе
Роскошное судно перебазировалось на заграничный прикол после воссоединения России и Крыма
На поиски исчезнувшего корабля "Парамушир" отправились самолеты Тихоокеанского флота
Корабль Pattana с 19 россиянами на борту задержан в южнокорейском порту Пусан по иску кредиторов
Терпит бедствие норвежское судно Norwag, пять членов экипажа которого – выходцы из России
Контрабандисты, перехваченные ВМФ Австралии в Индийском океане, маскировались под рыбаков
Ливийские власти относятся к экипажу российского судна "Механик Чеботарев" корректно