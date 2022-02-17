Лукашенко заявил о готовности разместить в Белоруссии "сверхъядерное оружие"

Белорусский лидер пригрозил Западу.

В четверг, 17 февраля, во время беседы с журналистами Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский заявил, что при необходимости на территории Белоруссии будет размещено не только ядерное, но и "сверхъядерное" оружие. Поводом для этого могут стать недружественные шаги противников, дал понять глава государства. Президент заверил: если не будет никаких угроз, ядерное оружие не появится в республике.

По словам Лукашенко, Белоруссия собирается купить у России оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", однако белорусской армии необходима помощь российской в освоении этого оружия. Об этом пишет "Царьград".

Напомним, с 10 по 20 февраля проходят совместные военные учения Белоруссии и России "Союзная решимость – 2022". 17-го числа на полигоне Осиповичский состоялся розыгрыш тактического эпизода, в котором были задействованы ракетные войска, артиллерия, авиация Союзного государства и воздушно-десантные войска ВС РФ.

Ранее Александр Лукашенко сравнил текущую ситуацию в мире со Второй мировой войной. Президент Белоруссии признался, что сегодняшние события напоминают ему конец 30-х годов прошлого века.

